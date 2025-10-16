BTSのV（ヴィ）、J-HOPE（ジェイホープ）、RM（アールエム）が、10月15日に韓国で行われたファッション誌『W Korea』による第20回乳がん認識向上キャンペーンイベント『LOVE YOUR W 2025』に出席。現地での豪華ゲストとの交流が話題を集めている。

■BTS、TXTスビンと一緒にILLITのライブを楽しむ

ILLIT（アイリット）のライブ中には、BTSの3人が事務所の後輩グループであるTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のSOOBIN（スビン）と並んで鑑賞。「Magnetic」に乗せてRMとJ-HOPEがノリノリで歌って踊る姿を、スビンは楽しそうに笑顔で見守っている。またダンサーのBada Lee（バダ・リー）と一緒に、V、J-HOPE、RMが踊る様子も収められた。

■BTS RMがaespaと乾杯！Vはカリナと並んだ席に

またテーブルを囲んだ乾杯の瞬間には、RMとaespaのWINTER（ウィンター）、GISELLE（ジゼル）が向かい合って着席。ワインを一口飲んでから、そろってカメラに視線を向ける。Balming Tiger（バーミング・タイガー）のライブでは、リズムに体を預けて踊るRMと、ウィンターの姿が捉えられた。

さらにVの隣には、aespaのKARINA（カリナ）が着席。両手を上げて踊るVの横で、カリナが手を叩いてライブを楽しんでいる。

■BTS J-HOPE＆V、MONSTA Xヒョンウォンと談笑

J-HOPEとVは、MONSTA X（モンスタエックス）のHYUNGWON（ヒョンウォン）と談笑。仲睦まじげに、手を叩いて笑いながらトークを楽しんだ。

■BTS Vがチョン・へイン、パク・ソジュン、DEXと乾杯！

さらに俳優たちとの交流もキャッチ。Vがチョン・へイン、パク・ソジュン、DEXと並んで乾杯をするという、豪華な共演が叶っている。

SNSでは「豪華すぎん!?」「このメンツが同じ空間に…」「もう授賞式？」「目が忙しすぎる」「オーラが違う……」「テテとカリナが並んでるって現実？」「ナムさんがaespaと乾杯してる…」「みんな楽しそう！」と反響が起こっている。