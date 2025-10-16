Stray Kids（ストレイキッズ）のLee Know（リノ）が、韓国のファッション誌『Harper’s BAZAAR Korea』11月号のカバーに登場。自身がグローバル・ブランドアンバサダーを務めるGUCCI（グッチ）を纏った、3種類のカバービジュアルが公開された。

■Stray Kidsリノの美しさが凝縮された『Harper’s BAZAAR Korea』表紙

1枚目のカバーは、照明を落とし、幻想的で静寂な雰囲気を演出したビジュアル。ブロンドヘアのリノがアンニュイな表情を浮かべて横を向いたショットで、美しい横顔が際立っている。

2枚目のカバーは、ブルーシャツに白ジャケットを纏ったリノが、力強い視線を向けて横たわったビジュアル。前髪をあげたヘアスタイルで、リノの美しさを完璧に捉えたショットは、真っ白な空間やブロンドヘアも相まって、神秘的で非現実的な印象を放っている。

3枚目のカバーは、銀髪にも見えるブロンドヘアをウェットにセット。長い前髪はそのまま下ろし、いつもとは異なるビジュアルで魅了する。10月25日が誕生日となるリノのため、「Birthday Boy」とデコレーションされたハート型のケーキも用意された。

リノの異なる魅力が堪能できるこれらのカバービジュアルについて「本当に美しい」「ハイトーンリノさんの破壊力よ（白目）」「神々しい」「リノさんイケ散らかしててやばい」「真っ白リノさん美しい」「氷の貴公子みたい」「ハイトーンリノさん美しいよー」「横顔綺麗すぎ」「破壊力凄まじい」「リノさん王子様すぎて同じ人類かどうか疑い始めてる」など、ファンから大きな反響が寄せられている。

