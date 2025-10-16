１０月１６日朝、札幌市中央区の住宅の庭でオンコの木に登って居座る子グマ１頭が目撃されました。



近くの小中学校が臨時休校するなど警戒が続いています。



窓越しに白っぽく見えるのは、住宅の庭で目撃された子グマです。



午前７時前、札幌市中央区円山西町３丁目の住宅敷地内に、子グマ１頭が一時居座りました。



この家の住人が庭にあるオンコの木に登る子グマ１頭を目撃し、警察に通報しました。

（目撃者）「クマって叫んでお母さんに教えた。そうしたらクマはここにいたのが、木の上に登ってエサみたいのを食べていました」



（父親）「襲われたりとかがなくて本当に良かったと思いました」



（山本記者）「クマはこちらのオンコの木に登っていたということですが、すぐ近くの庭の地面にはクマのものでしょうか、フンも確認できます」



オンコの木の周りにはクリの木もあり、痕跡調査の結果、近くで見つかったフンなどからクマと断定されました。

（札幌市環境共生担当課 清尾崇係長）「少し明るめの色をした特徴的な色をしたクマかと思います。子グマだとしても去年生まれた子どもで、１年以上経っているクマかなと思っています」



クマの出没をうけ、近くの大倉山小学校と宮の森中学校が臨時休校しました。



市や警察などはパトロールを強化するなど警戒を強めています。