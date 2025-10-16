iiyama、USB Type-C接続対応23.8型液晶ディスプレイ発売
マウスコンピューターは10月16日、液晶ディスプレイブランド「iiyama（イイヤマ）」より、23.8型IPS方式液晶ディスプレイ「ProLite XUB2497HSN-B2」を発売開始すると発表した。
「ProLite XUB2497HSN-B2」
○「ProLite XUB2497HSN-B2」の特徴
「ProLite XUB2497HSN-B2」は、USB Type-C接続に対応しており（DisplayPort Alt Mode/最大65W給電）、ノートPCとの接続はケーブル1本で完結できる。映像出力と給電を同時に行えるので、デスク回りを整理できる。
デイジーチェーン機能を搭載しているため、複数台のディスプレイを数珠つなぎに接続し、最大4画面のマルチディスプレイ環境を構築可能。
加えて、USB Type-C×1、DisplayPort×1、HDMI×1の映像入力端子を搭載しており、 さまざまな機器との接続が可能であるほか、広視野角に対応し、斜めから見ても安定した色表示が可能。
