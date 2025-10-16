泉健太立憲民主党前代表が１６日までに更新したＸで、玉木雄一郎国民民主党代表が１５日夜に更新したＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで日本維新の会について述べたことについて投稿した。

泉氏は「玉木さん、維新に愚痴を言うのはやめよう。『二枚舌』だと文句を言っても、どの党も様々な選択肢を天秤に、勝負をかけていたはず。主導権を握れなくても、それは自分の責任です。私はそう思う。でも今後も努力は続ける。ガソリン暫定税率廃止や政治改革の実現へ」と投稿した。

玉木氏はＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「たまきチャンネル」で「緊急生配信をしたい」と１５日にあったことを報告。「高市総裁はおやせになっていたので激励した」とし、日本維新の会について「二枚舌みたいな感じで扱われてわれわれとしては残念だなと正直思いましたけども」「自民、維新４者で集まって高市早苗と書くということなんで。聞くところによると前から決まっていたらしいんで。であれば、この３者協議はなんだったんだと」などと不満を明かしていた。

自民党の高市早苗総裁は１５日、日本維新の会の吉村洋文代表と国会内で会談し、連立政権樹立に向け１６日から政策協議を始めることで合意した。高市氏が連立を打診した。維新は協議がまとまれば、石破茂首相の後任を選ぶ首相指名選挙で高市氏に投票する方針。