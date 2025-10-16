ME:I、SHIZUKU（飯田栞月）イベント一部不参加を発表 活動休止受け「深くお詫び申し上げます」【全文】
【モデルプレス＝2025/10/16】11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）の公式サイトが、10月16日に更新。15日より活動休止中のSHIZUKU（飯田栞月）が、「ME:I １ST ALBUM『WHO I AM』」のCD特典イベントへ一部不参加となることを発表した。
【写真】ME:I・SHIZUKUと同時期に活動休止となったJO1メンバー
公式サイトは「弊社所属ME:IのSHIZUKUに関しまして、発表の通り活動休止とさせていただくこととなりました」とした上で、「つきましては、ME:I 1ST ALBUM『WHO I AM』のCD特典イベントには、SHIZUKUは不参加となります」と報告。「対象となるイベント、及び不参加による対応については以下の通りとなります」と対象となるイベントへの対応方法について発表した。
また「上記のうち、個別特典会（B賞・C賞・D賞）につきましては、SHIZUKUの活動再開目処が経ち次第、振替開催を予定しております。日程が決定し次第、ME:I公式ホームページにてご案内いたします」と一部イベントは振替日程を設けると説明。続けて「なお、全員特典会（S賞・A賞）につきましては、メンバー7名での実施となり、SHIZUKUは不参加となります」とし、「ファンの皆様には、多大なるご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
10月15日、公式サイトでは「このたび、SHIZUKUにつきまして、弊社の規定に反する事案が発覚いたしました」と報告。「ファンの皆さまの期待に反する重大な行為と受け止めており、当人に猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要と判断しました。これを受けて、本日より当面の間、活動を休止することとします」と活動休止を伝えていた。
なお、同日活動休止となったグローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の大平祥生は、15日配信の「週刊文春 電子版」（文藝春秋）にて一般女性やSHIZUKUとの交際が報じられていた。（modelpress編集部）
いつもME:Iを応援いただき、誠にありがとうございます。
弊社所属ME:IのSHIZUKUに関しまして、発表の通り活動休止とさせていただくこととなりました。
https://laponegirls.jp/news/detail/54
つきましては、ME:I １ST ALBUM『WHO I AM』のCD特典イベントには、SHIZUKUは不参加となります。
対象となるイベント、及び不参加による対応については以下の通りとなります。
＜対象イベント＞
■【2025年10月25日（土）・10月26日（日）開催】
ME:I 1ST ALBUM『WHO I AM』初回プレス分（初回生産分）封入“応募抽選券”特典会（オフライン特典会／関東・関西会場）
・【S賞】全員オフラインサイン会 (関東・関西会場)
・【A賞】全員オフラインお渡し会（関東・関西会場）
・【B賞】個別オフライントーク会（関東・関西会場）
■【2025年11月2日（日）開催】
ME:I 1ST ALBUM『WHO I AM』初回プレス分（初回生産分）封入“応募抽選券”特典会（オンライン特典会）
・【C賞】個別オンラインサイン会
・【D賞】個別オンライントーク会
＜今後の対応＞
上記のうち、個別特典会（B賞・C賞・D賞）につきましては、SHIZUKUの活動再開目処が経ち次第、振替開催を予定しております。
日程が決定し次第、ME:I公式ホームページにてご案内いたします。
なお、全員特典会（S賞・A賞）につきましては、メンバー7名での実施となり、SHIZUKUは不参加となります。
ファンの皆様には、多大なるご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。
今後ともME:Iへ変わらぬご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
【Not Sponsored 記事】
【写真】ME:I・SHIZUKUと同時期に活動休止となったJO1メンバー
◆SHIZUKU、特典イベント不参加を発表
公式サイトは「弊社所属ME:IのSHIZUKUに関しまして、発表の通り活動休止とさせていただくこととなりました」とした上で、「つきましては、ME:I 1ST ALBUM『WHO I AM』のCD特典イベントには、SHIZUKUは不参加となります」と報告。「対象となるイベント、及び不参加による対応については以下の通りとなります」と対象となるイベントへの対応方法について発表した。
◆SHIZUKU（飯田栞月）が活動休止
10月15日、公式サイトでは「このたび、SHIZUKUにつきまして、弊社の規定に反する事案が発覚いたしました」と報告。「ファンの皆さまの期待に反する重大な行為と受け止めており、当人に猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要と判断しました。これを受けて、本日より当面の間、活動を休止することとします」と活動休止を伝えていた。
なお、同日活動休止となったグローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の大平祥生は、15日配信の「週刊文春 電子版」（文藝春秋）にて一般女性やSHIZUKUとの交際が報じられていた。（modelpress編集部）
◆全文
いつもME:Iを応援いただき、誠にありがとうございます。
弊社所属ME:IのSHIZUKUに関しまして、発表の通り活動休止とさせていただくこととなりました。
https://laponegirls.jp/news/detail/54
つきましては、ME:I １ST ALBUM『WHO I AM』のCD特典イベントには、SHIZUKUは不参加となります。
対象となるイベント、及び不参加による対応については以下の通りとなります。
＜対象イベント＞
■【2025年10月25日（土）・10月26日（日）開催】
ME:I 1ST ALBUM『WHO I AM』初回プレス分（初回生産分）封入“応募抽選券”特典会（オフライン特典会／関東・関西会場）
・【S賞】全員オフラインサイン会 (関東・関西会場)
・【A賞】全員オフラインお渡し会（関東・関西会場）
・【B賞】個別オフライントーク会（関東・関西会場）
■【2025年11月2日（日）開催】
ME:I 1ST ALBUM『WHO I AM』初回プレス分（初回生産分）封入“応募抽選券”特典会（オンライン特典会）
・【C賞】個別オンラインサイン会
・【D賞】個別オンライントーク会
＜今後の対応＞
上記のうち、個別特典会（B賞・C賞・D賞）につきましては、SHIZUKUの活動再開目処が経ち次第、振替開催を予定しております。
日程が決定し次第、ME:I公式ホームページにてご案内いたします。
なお、全員特典会（S賞・A賞）につきましては、メンバー7名での実施となり、SHIZUKUは不参加となります。
ファンの皆様には、多大なるご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。
今後ともME:Iへ変わらぬご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
【Not Sponsored 記事】