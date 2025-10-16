「今日好き」中島結音、ピンクヘア披露「ギャル可愛い」「神ビジュ」
【モデルプレス＝2025/10/16】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音が15日、自身のInstagramのストーリーズを更新。新しいヘアカラーを披露し、話題を呼んでいる。
中島はストーリーズを続けて投稿し「ピンク入れてもらった」「きらーん」とつづり、ヘアカラーにピンク味を足してもらったことを報告。音源に合わせ、ウインクをしながら、ピンクの髪を披露している。
この投稿に「やっぱりピンク似合う」「ギャル可愛い」「神ビジュ」「女神」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
