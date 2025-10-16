Sound Horizon¡¿Linked Horizon¼çºË¤ÎRevo¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É35¼þÇ¯µÇ° ¿·ºî¥á¥¤¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡ÖThe Quest of Wonders Parade¡×¤Ø³Ú¶ÊÄó¶¡
Sound Horizon¡¿Linked Horizon¤ò¼çºË¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦Revo¤¬¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¥á¥¤¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡ÖThe Quest of Wonders Parade¡Ê¥¶ ¥¯¥¨¥¹¥È ¥ª¥Ö ¥ï¥ó¥À¡¼¥º ¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ë¡×¤Ø³Ú¶ÊÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¿·ºî¥á¥¤¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡ÖThe Quest of Wonders Parade¡×¤Ï¤·¤¢¤ï¤»¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¿¤Á¤ÈÈëÊõ¤òÃµ¤¹ÂçËÁ¸±¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿´ë²è¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬¡Ö±Ê±ó¤Ë¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ëÈëÊõ¡×¤Î¿ÀÏÃ¤ÎËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËËÁ¸±¤ÎÎ¹¤Ø½ÐÈ¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢Revo¤Ï¤³¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¹½À®¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Î¤¦¤Á1¶Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Revo¤¬¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤Ø³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£Revo¤ÏSound Horizon¤ÈLinked Horizon¤ò¼çºË¤·¡¢Sound Horizon ¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÊª¸ì¤ò²»³Ú¤ÇÉÁ¤¡¢Linked Horizon¤Ç¤ÏÂ¾ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò²»³Ú¤ÇÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤ÎÊª¸ì¤òRevo¤¬¤É¤ó¤Ê²»³Ú¤ÇºÌ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²½³ØÈ¿±þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÖThe Quest of Wonders Parade¡×°ìÈÌ¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤Æ12·î4Æü¤ËÀè¹Ô¾å±é¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¤·¡¢Â¾¤Ë¤â¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤Î35¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦´ë²è¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖSanrio Puroland 35th Anniversary¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2026Ç¯12·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.puroland.jp/event-campaign/35th/
¡Ú¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Û
35Ç¯´Ö¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡È¾Ð´é¡É¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤«¤é¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾ì½ê¤Ø
¡È¾Ð´é¡É¤ò³È¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë
¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤Ï¥¥Æ¥£¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢
¡È¥ï¥ó¥À¡¼¤ÊËÁ¸±¡É¤Ø¤È½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Â»ÜÆâÍÆ¡Û
¡¦¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ä¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËËÁ¸±¤Ë½ÐÈ¯¡ª
¡¡10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¥Ñ¥ì¡¼¥É¡ÖThe Quest of Wonders Parade¡×
¡¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¥é¥¤¥È¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª¥ï¥ó¥À¡¼¥ê¥Ü¥ó¥é¥¤¥È¤¬¿·ÅÐ¾ì
¡¦ 35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¿·¤·¤¤Áõ¾þ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÅöÆü¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó´ë²è¤¬·èÄê¡ª
¡¦35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ÖThe Quest of Wonders Parade¡×
³«ºÅ¾ì½ê¡§1F ¥Ô¥å¡¼¥í¥Ó¥ì¥Ã¥¸
¾å±é²ó¿ô¡§1Æü1¡Á2²ó
½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó25Ê¬
½Ð±é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡§¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¦¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¦¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¦¥¯¥í¥ß¡¦¥Ç¥£¥¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ê¥¥¡õ¥é¥é¡Ë¡¦¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ß¡¼¥á¥ë¡¦¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡¦¥Þ¥¤¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¡¦¤¢¤Ò¤ë¤Î¥Ú¥Ã¥¯¥ë¡¦¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡¦¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§±é½Ð¡¦Èþ½Ñ¡¡¿ù¸¶Ë®À¸¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥É¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¿¶ÉÕ¡¡TAKAHIRO¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÁ´ÂÎ¿¶ÉÕ¡¡akane
¥Ñ¥ì¡¼¥É¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¡Revo¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥É¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¢ºî¶Ê¡¡ÀéÍÕÂç¼ù¡ÊKroi¡Ë
µÓËÜ¡¡¥Î¥¾¥¨À¬¼¤¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¡¥¿¥Î¥¦¥¨¥Þ¥â¥ë¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¡¼¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë¡¢ºî¶Ê¡¡¾¾ÅÄÉË¿Í¡¦¾¾Â¼ñ¥»Î¡¢ºî»ì ¤¦¤¨¤Î¤±¤¤¤³¡¢¾ÈÌÀ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡郄ÅÄÀ¯µÁ¡ÊRYU¡Ë
°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡À¸ß·Èþ»Ò¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¾¾ËÜ¿µÌé¡ÊCocololo¡Ë
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ©ºî¡¡µÈÀî½Ó¾´¡ÊPLAINS inc.¡Ë¡¢Èþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡tamako¡ù
»¦¿Ø¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é½Ð »ÔÀ¥½¨ÏÂ¡¢¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¿¶ÉÕ¡¡Ä«ÁÒÎÜÈþ
±é½Ð½õ¼ê¡¦±é½ÐÊäº´ ÎëÌÚÈþÇÈ¡ÊPAPALUWA¡Ë¡¢¿¶ÉÕ½õ¼ê ËÌÈøÏË
¢¨¾å±é»þ´Ö¤ÏÆü¤Ë¤è¤ê°Û¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉôÍÎÁºÂÀÊ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£