¡¡¸½ºß£Ê£±¥ê¡¼¥°£´°Ì¤Î¿À¸Í¤¬£±£¶Æü¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤ÇÈó¸ø³«¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££±£·Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢£±°Ì¤Î¼¯Åç¤È¤Î°ìÀï¡Ê¥Î¥¨¥¹¥¿¡Ë¡£µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¡Ê¼¯Åç¤Ï¡Ëº£¤Î½ç°Ì¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤¥Á¡¼¥à¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¼¡¤Î»î¹ç¤ÏÂç»ö¤Ê»î¹ç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¡£¾¡¤Ä¤À¤±¡×¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê£µ»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£µº¹¤Î¼ó°Ì¤òÄÉ¤¦¿À¸Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Íî¤È¤»¤Ê¤¤Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ë¤Ê¤ë¡£Á°Àá¤Ï±ºÏÂÁê¼ê¤Ë£·»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¡Ê£°¡ü£±¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£Í£Æº´¡¹ÌÚÂç¼ù¡¢£Ä£Æ¹À¥Î¦ÅÍ¤âÉüµ¢¤·¡¢±ºÏÂÀï¤òÁ°È¾¤Î¤ß¤Ç¸òÂå¤·¤¿£Æ£×ÂçÇ÷Í¦Ìé¤â¥×¥ì¡¼¤ÏÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤µ¤ËÁ´°÷¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£³¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯°ìÀï¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë¤³¤Î»î¹ç¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÎý½¬¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤·¤¿½Ð¤¹¤À¤±¡×¤È¡¢º£¤³¤½£²Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¤ß¤»¤ë»þ¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¦¥ëÁí¿ô¤Ï£²£¸£¹¸Ä¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇ¾¯¡£¼éÈ÷µ»½Ñ¤ÈÀï½Ñ¤ò»ý¤Á¡¢¶¯ÅÙ¤â¹â¤¤¡£¼¯ÅçÀï¤Ç¤â¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï´Ó¤¤Ä¤Ä¡ÖÆùÃÆÀï¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈµÈÅÄ´ÆÆÄ¡£¡Ö¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤ï¤Æ¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤È¤«¤¤¤¦Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×¡£²áµî£²µ¨¤Î·ë²Ì¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Î¾ÚÌÀ¡£»Ä¤ê£µ»î¹ç¤âÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¯¡¢°Î¶ÈÃ£À®¤Ø¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à¡£