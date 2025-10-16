冷えやすい足元を広範囲に暖める！ユアサプライムス「ワイドハイブリッドヒーター (YKT-WCS1000G)」

ユアサプライムス株式会社から、速暖性に優れたカーボン管と、体の芯から暖める遠赤シーズ管を組み合わせた「ワイドハイブリッドヒーター(YKT-WCS1000G)」が登場。

2025年10月中旬より、全国の家電量販店やホームセンター、インターネット通販サイトなどで順次販売を開始します！

ユアサプライムス「ワイドハイブリッドヒーター (YKT-WCS1000G)」

価格：10,800円(税込)

発売日：2025年10月中旬より順次

販売場所：全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムス.comなど

カラー：ベージュ(LC)、グレー(H)

サイズ：約W45.8×D17.1×H36.2cm

「速暖性」と「持続性」という異なる特性を持つ2種類のヒーターを組み合わせ、横長のワイド設計にすることで冷えやすい足元を広範囲に暖めるハイブリッドヒーターです。

デスクワークやリビングでのリラックスタイムなど、じっとしている時間が長い現代のライフスタイルに寄り添い、冬の時間を快適にしてくれます。

速暖とじんわりを両立した「ハイブリッド構造」

電源を入れるとすぐに暖まる「速暖カーボン管」と、体の芯までじんわり暖める「遠赤シーズ管」を搭載。

はじめは1000Wのパワフル暖房ですばやく暖まり、その後は遠赤シーズ管のみの600W運転や速暖カーボン管のみの400W運転に切り替えるなど、シーンに合わせたスマートな使い方が可能です。

効率的な運転で、電気代の節約にもつながります。

足元を包み込む「横長ワイド設計」

ヒーター管を横に配置することで、エアコン暖房ではカバーしにくい足元を重点的に、そして広範囲に暖めることを実現しました。

足先の冷えに悩む方の「もっと足元全体を暖めたい」という声に応えるデザインです。

ベージュ(LC)

角が丸いやわらかなフォルムで、どんな空間にも自然に馴染むデザインも魅力。

ベージュ(LC)は、ナチュラルテイストやシンプルモダンなインテリアにマッチする上品な色合いです。

グレー(H)

グレー(H)は、モノートーンインテリアやスタイリッシュな空間に最適な、落ち着いた印象のカラーです。

長時間使用しても飽きのこないデザインに仕上げられています。

シンプルで安全な設計

操作は天面のツマミを回すだけのシンプルなデザインで、誰でも簡単に使えます。

また、本体が転倒した際に自動で電源が切れる「転倒オフスイッチ」や、異常な加熱を検知すると運転を停止する「温度過昇防止装置」も搭載しており、安心して使用できます。

ユアサプライムスの「ワイドハイブリッドヒーター (YKT-WCS1000G)」の紹介でした。

