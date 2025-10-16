元バレーボール 日本代表・木村沙織、身長185cmの“リアルな悩み”に共感の声
元バレーボール日本代表で、現在はタレントとして活躍する木村沙織（39）が、15日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に登場。身長185cmという高身長ならではの“洋服選びの悩み”を赤裸々に明かした。
【写真】「尊すぎて涙がっ」夫＆息子との“顔出し”家族ショット公開の木村沙織
この日のテーマは「身長が小さい女子＆大きい女子のお悩み発表SP」。番組内で自身の身長が185cmであることを明かした木村は、「“ロングスカート”って書いてあっても、着てみると短かったりする」と苦笑い。高身長ならではの悩みにスタジオも共感の空気に包まれた。
MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「どういうところで洋服探すの？」と聞かれると、木村は「一番いいのはZARA」と即答。「ZARAは、私以外に誰が履くのかな？って思うくらい、ピッタリな長さがある」と笑顔で語ると、スタジオからは「へぇ〜！」と驚きの声が上がった。
さらに、「バレー選手はみんなZARA」と明かし、高身長女子の“頼れる味方”としてZARAの存在を強調していた。
【写真】「尊すぎて涙がっ」夫＆息子との“顔出し”家族ショット公開の木村沙織
この日のテーマは「身長が小さい女子＆大きい女子のお悩み発表SP」。番組内で自身の身長が185cmであることを明かした木村は、「“ロングスカート”って書いてあっても、着てみると短かったりする」と苦笑い。高身長ならではの悩みにスタジオも共感の空気に包まれた。
MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「どういうところで洋服探すの？」と聞かれると、木村は「一番いいのはZARA」と即答。「ZARAは、私以外に誰が履くのかな？って思うくらい、ピッタリな長さがある」と笑顔で語ると、スタジオからは「へぇ〜！」と驚きの声が上がった。
さらに、「バレー選手はみんなZARA」と明かし、高身長女子の“頼れる味方”としてZARAの存在を強調していた。