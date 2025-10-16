待望の第2巻！あれは閃光、ぼくらの心中２
文藝春秋のコミックレーベルSeasonsより、『あれは閃光、ぼくらの心中２』（原作：竹宮ゆゆこ氏、漫画：つきづきよし氏）が、2025年10月16日に刊行されました。
物語が大きく動き出す、待望の第2巻を紹介します！
『あれは閃光、ぼくらの心中２』
価格：814円 (税込)
発売日：2025年10月16日(木) ※電子版も同日配信
原作：竹宮ゆゆこ
漫画：つきづきよし
判型：B6判
ページ数：160ページ
出版社：文藝春秋
汚部屋住みのホスト・弥勒と家出少年・嶋の奇妙な共同生活を描く『あれは閃光、ぼくらの心中』の第2巻が登場。
二人の絆が深まっていく一方、弥勒が抱える忌まわしい過去が影を差します。
そして、クリスマスを間近に控えた冬の夜に起きた“事件”によって、弥勒と嶋の関係は大きく変わってしまいます。
物語が一気に動き出す第2巻
ドタバタコメディ要素が多かった前巻から、ブロマンス作品としての魅力はそのままに、ちりばめられた伏線が回収され、物語が一気に動き出す第2巻。
連載当時、衝撃のあまり「胸が苦しい…」とコメントが寄せられた第7話も収録されています。
文藝春秋のコミック『あれは閃光、ぼくらの心中２』の紹介でした。
