「チャンピオン × ホンマ」コラボの“裏起毛スウェット”があったか〜い！1枚でおしゃれにキマるよ

朝晩の冷え込みが本格的になりつつある今、気になるのが暖かく過ごせるおしゃれなウェア。

Champion（チャンピオン）」と、ゴルフブランド「HONMA（本間ゴルフ）」の初となるコラボから、裏起毛のスウェットシャツなど全4型がお目見えしました。

アイテムは2025年10月18日（土）より、チャンピオン直営店舗および公式オンラインストア、ホンマ直営店舗およびオンラインショップにて、限定販売されます。

「チャンピオン × ホンマ」初コラボが“あったかおしゃれ”



ホンマは、最先端技術と職人技を融合させて最高のゴルフクラブを作る、1959年創業の老舗ゴルフブランド。

チャンピオンもまた、1990年代に名門トーナメントとのパートナーシップを築くなど、ゴルフにルーツを持つブランドです。

注目のコラボコレクションには、ホンマが以前かかげていたタグライン「THE WORLD RENOWNED “HONMA”」をフィーチャーしたアイテムがラインナップします。

チャンピオンの代表的な製法を用いたアイテムは、洗うほどにタフさを増し、着込むほどに独特の風合いや味わいが生まれるのが特徴。

コラボでは、1枚でも暖かく着られる裏起毛素材を使用したクルーネックスウェットシャツや、ジップフーデッドスウェットシャツ、スナップスウェットシャツ、スウェットパンツがお目見えしましたよ。

ゆるっと着られるロゴスウェット



柔らかい手触りの「リバースウィーブ　クルーネックスウェットシャツ」（税込1万8700円）は、ゆるりとした余裕のあるフォルム。

左右に両ブランドのロゴが施されていて、コラボならではの特別感あふれるデザインです。

フロントにある存在感バツグンのホンマロゴは、スウェットのカラーとの配色にもこだわられていて、とってもおしゃれ。



「リバースウィーブ　スウェットパンツ」（税込1万6500円）は、左のウエストあたりにチャンピオンのロゴ、右の太ももあたりにホンマのロゴが配されていますよ。

足首にフィットするつくりだから、風が入ってくるのを防いでくれそうです。





カラーは、オックスフォードグレー／ブラック／ネイビー／オートミールの全4色でラインナップ。

シャツとパンツをセットアップとして着るのもよし、単体でコーデを組むのもよし、アレンジして秋冬のおしゃれを楽しんじゃいましょう。

1枚でも羽織としても◎大活躍のスウェットシャツ



「リバースウィーブ スナップスウェットシャツ」（税込2万900円）のネームタグは、1970年代モデルの“青単タグ”が採用されていますよ。

ポケットが付いていて、スマホなどを入れておけるのも便利◎



オックスフォードグレー／ブラック／ネイビーの3色展開で、いずれも左胸に「THE WORLD RENOWNED “HONMA”」があしらわれ、どこかレトロな雰囲気が漂います。



「リバースウィーブ ジップフーデッドスウェットシャツ」（税込2万900円）は、今の時期に羽織りとして活躍しそう。

持っておくと重宝すること間違いなしの1着です。



オックスフォードグレー／ブラック／ネイビーの全3色は、どれもロゴのカラーが違うので、好みの配色を選んでみて。

「チャンピオン × ホンマ」コラボアイテムがクラシカルなのに新鮮です



チャンピオンとホンマのクラフトマンシップによる、新たなスタイルが新鮮なコラボコレクション。

両ブランドの確かな技術が生んだアイテムで、クラシカルで新しいおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょう。

「チャンピオン × ホンマ」コラボ特設ページ
https://championstore.jp/honma

参照元：ヘインズブランズ ジャパン株式会社 プレスリリース