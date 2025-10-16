「チャンピオン × ホンマ」コラボの“裏起毛スウェット”があったか〜い！1枚でおしゃれにキマるよ
朝晩の冷え込みが本格的になりつつある今、気になるのが暖かく過ごせるおしゃれなウェア。
「Champion（チャンピオン）」と、ゴルフブランド「HONMA（本間ゴルフ）」の初となるコラボから、裏起毛のスウェットシャツなど全4型がお目見えしました。
アイテムは2025年10月18日（土）より、チャンピオン直営店舗および公式オンラインストア、ホンマ直営店舗およびオンラインショップにて、限定販売されます。
「チャンピオン × ホンマ」初コラボが“あったかおしゃれ”
ホンマは、最先端技術と職人技を融合させて最高のゴルフクラブを作る、1959年創業の老舗ゴルフブランド。
チャンピオンもまた、1990年代に名門トーナメントとのパートナーシップを築くなど、ゴルフにルーツを持つブランドです。
注目のコラボコレクションには、ホンマが以前かかげていたタグライン「THE WORLD RENOWNED “HONMA”」をフィーチャーしたアイテムがラインナップします。
チャンピオンの代表的な製法を用いたアイテムは、洗うほどにタフさを増し、着込むほどに独特の風合いや味わいが生まれるのが特徴。
コラボでは、1枚でも暖かく着られる裏起毛素材を使用したクルーネックスウェットシャツや、ジップフーデッドスウェットシャツ、スナップスウェットシャツ、スウェットパンツがお目見えしましたよ。
ゆるっと着られるロゴスウェット
柔らかい手触りの「リバースウィーブ クルーネックスウェットシャツ」（税込1万8700円）は、ゆるりとした余裕のあるフォルム。
左右に両ブランドのロゴが施されていて、コラボならではの特別感あふれるデザインです。
フロントにある存在感バツグンのホンマロゴは、スウェットのカラーとの配色にもこだわられていて、とってもおしゃれ。
「リバースウィーブ スウェットパンツ」（税込1万6500円）は、左のウエストあたりにチャンピオンのロゴ、右の太ももあたりにホンマのロゴが配されていますよ。
足首にフィットするつくりだから、風が入ってくるのを防いでくれそうです。
カラーは、オックスフォードグレー／ブラック／ネイビー／オートミールの全4色でラインナップ。
シャツとパンツをセットアップとして着るのもよし、単体でコーデを組むのもよし、アレンジして秋冬のおしゃれを楽しんじゃいましょう。
1枚でも羽織としても◎大活躍のスウェットシャツ
「リバースウィーブ スナップスウェットシャツ」（税込2万900円）のネームタグは、1970年代モデルの“青単タグ”が採用されていますよ。
ポケットが付いていて、スマホなどを入れておけるのも便利◎
オックスフォードグレー／ブラック／ネイビーの3色展開で、いずれも左胸に「THE WORLD RENOWNED “HONMA”」があしらわれ、どこかレトロな雰囲気が漂います。
「リバースウィーブ ジップフーデッドスウェットシャツ」（税込2万900円）は、今の時期に羽織りとして活躍しそう。
持っておくと重宝すること間違いなしの1着です。
オックスフォードグレー／ブラック／ネイビーの全3色は、どれもロゴのカラーが違うので、好みの配色を選んでみて。
「チャンピオン × ホンマ」コラボアイテムがクラシカルなのに新鮮です
チャンピオンとホンマのクラフトマンシップによる、新たなスタイルが新鮮なコラボコレクション。
両ブランドの確かな技術が生んだアイテムで、クラシカルで新しいおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょう。
「チャンピオン × ホンマ」コラボ特設ページ
https://championstore.jp/honma
参照元：ヘインズブランズ ジャパン株式会社 プレスリリース
