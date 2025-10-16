不正に得たクレジットカード情報を悪用し、販売価格およそ163万円のポケモンカード4枚を得たなどとして24歳の男が警視庁に逮捕されました。

窃盗などの疑いで逮捕されたのは、栃木県栃木市の職業不詳・中沢友来容疑者（24）です。

中沢容疑者は今年3月、不正に入手した他人のクレジットカード情報をもとに、トレーディングカード販売業者のサイトで販売価格およそ163万円のポケモンカード4枚を購入し、さいたま市内のホテルで受け取ったなどの疑いがもたれています。

警視庁によりますと、中沢容疑者は何者かと共謀しクレジットカード情報を得た後、カード会社に電話をし、限度額や電話番号を変えて名義を変更させていたということで、カード情報を電話で変更できる点を悪用していました。

中沢容疑者はポケモンカードを購入後、他人名義のバーチャルオフィスに配送させ、さらにビジネスホテルに転送させてカードを受け取っていたということです。

中沢容疑者は取り調べに対して黙秘しているということです。

中沢容疑者は購入したポケモンカードを転売していたとみられ、警視庁は自宅などからおよそ200枚の高額トレーディングカードを押収したということです。

中沢容疑者は同様の手口で、去年3月から今年9月までであわせておよそ5000万円のポケモンカードなどを購入し転売していたとみられます。

中沢容疑者は先月、同様の手口でトレーディングカード3枚、販売価格およそ135万円を不正に得たとして逮捕されています。