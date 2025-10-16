【ワシントン＝村瀬駿太郎】先進７か国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議が１５日、米ワシントンで開かれた。

中国によるレアアース（希土類）の輸出規制強化への対応やロシアの侵略を受けるウクライナへの支援などを議論した。

加藤財務相は「中国の輸出制限措置は、日本としても強く懸念しており、Ｇ７は中国に対して結束して対応していくべきだ」と訴えた。米国のトランプ大統領は対抗措置として中国に１００％の追加関税を課すと表明しているが、「報復の連鎖を招くことになれば、世界経済や市場に悪影響を与えかねない」と述べた。

会議ではウクライナのユリヤ・スビリデンコ首相らが同国の状況を説明し、各国はこれまでの支援の取り組みを紹介したという。

加藤氏はＧ７会合の前に、ベッセント米財務長官と約３０分間、会談した。米財務省によると、Ｇ７がロシアへの制裁を強化することの重要性などを議論した。

主要２０か国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議もワシントンで開幕した。１６日までの２日間、世界経済や途上国の過剰債務の問題などを議論する。議長国の南アフリカは７月の前回会議で共同声明をまとめており、今回は全体を通した声明の採択は見送る方向だ。