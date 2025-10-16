タレントでモデルのpecoさんは10月15日、自身のInstagramを更新。ハロウィンパーティーでの手料理を公開しました。（サムネイル画像出典：pecoさん公式Instagramより）

写真拡大

タレントでモデルのpecoさんは10月15日、自身のInstagramを更新。ハロウィンパーティーでの手料理を公開し、反響を呼んでいます。

【写真】pecoのハイクオリティーなハロウィン手料理

「ぺこちゃんちでパーティーとか羨ましすぎるー」

pecoさんは「先週末は、だいすきな人たちと我が家でハロウィンパーティー」とつづり、1枚の写真を投稿。パイやスープを手作りしたそうで、とてもおしゃれな料理が並んでいます。特にパイはミイラの顔がモチーフになっていて、ハロウィン感満載でかわいらしいです。テーブルクロスもハロウィン仕様になっており、とても楽しいパーティーになったのではないでしょうか。

ファンからは「料理上手ですねー！」「クオリティ高いしとっても美味しそう」「センス抜群！」「すごいリアルー！」「超ハードな毎日の中ここまで出来てすごい」や「絶対楽しいだろうなぁ」「素敵なパーティー」「ぺこちゃんちでパーティーとか羨ましすぎるー」といった声が寄せられました。

YouTubeには料理動画も

自身のYouTubeチャンネルにも、料理動画を投稿しているpecoさん。8月2日には『初ノーカット版お弁当作り』と題し、雑談しながら弁当を作る様子を公開しました。気になった人は、視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)