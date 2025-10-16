「すごいリアルー！」peco、ハロウィン手料理に反響！ 「クオリティ高いしとっても美味しそう」
タレントでモデルのpecoさんは10月15日、自身のInstagramを更新。ハロウィンパーティーでの手料理を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】pecoのハイクオリティーなハロウィン手料理
ファンからは「料理上手ですねー！」「クオリティ高いしとっても美味しそう」「センス抜群！」「すごいリアルー！」「超ハードな毎日の中ここまで出来てすごい」や「絶対楽しいだろうなぁ」「素敵なパーティー」「ぺこちゃんちでパーティーとか羨ましすぎるー」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ぺこちゃんちでパーティーとか羨ましすぎるー」pecoさんは「先週末は、だいすきな人たちと我が家でハロウィンパーティー」とつづり、1枚の写真を投稿。パイやスープを手作りしたそうで、とてもおしゃれな料理が並んでいます。特にパイはミイラの顔がモチーフになっていて、ハロウィン感満載でかわいらしいです。テーブルクロスもハロウィン仕様になっており、とても楽しいパーティーになったのではないでしょうか。
YouTubeには料理動画も自身のYouTubeチャンネルにも、料理動画を投稿しているpecoさん。8月2日には『初ノーカット版お弁当作り』と題し、雑談しながら弁当を作る様子を公開しました。気になった人は、視聴してみてくださいね。
