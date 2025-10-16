「生きていてよかった」中国拘束？ 疑惑飛び交う旅系YouTuber、最新ショット公開「これは流石に安心した」
旅系YouTuberのBappa Shotaさんは10月16日、自身のInstagramを更新。ライブ配信で元気な姿を披露しました。
【写真】Bappa Shotaの最新ショット
9月に自身のYouTubeチャンネルで公開した動画で「あざがある」と指摘されていた箇所については「ニキビのひどい版ができて」と言及。東京で皮膚科に行ってレーザーで焼いてもらった痕だったようです。「普通にニキビやー」と話しています。
またファンの疑問については回答したいと言いつつも、自身のスケジュールが“超特殊”で時系列を追って説明するとなるとかなりの時間がかかるよう。しかし、今後「セカンドチャンネル」でそれについては話したいと明かしています。
コメントでは、「これは流石に安心した」「元気そうで良かった！」「もう泣いたわ 嬉しくて」「みんなが絶対に拘束させたいみたいで笑える」「お元気そうでなによりです」「しょうたさん、ご無事で本当に本当に良かったです」「ご無事で安心しましたが、何故日本でライブしてくれなかったのか？不思議です」「もう危険な場所には行かないで欲しい」「生きていてよかったです」「動画再アップや削除した件など経緯を話して欲しい」「ご無事で良かったです。もっと早くにインスタLIVEしてくれてれば、、、こんなに大騒ぎにならずに済んだのに、、、」など、さまざまな声が上がりました。
今回ファンの声に応えて、普段はほとんどしないライブ配信をしてくれたようです。まだ疑いの目を向けるファンも中にはいるようですが、Shotaさんが今後さらに詳しく話してくれるようなので、それを待ちたいですね。
「普通にニキビやー」タイの空港からInstagramのライブ機能を使いリアルタイムで動画を発信したShotaさん。笑顔を見せており、腕に入ったタトゥーも披露しました。約1カ月スイスへ撮影に行き、それが終わって今回新しい場所へ向かっている最中のようです。
「みんなが絶対に拘束させたいみたいで笑える」さらに、「中国に拘束もされてませんし、洗脳もされてませんし、アカウントも乗っ取られてませんし、案件とかも一切ないですし、どっかから企画と買ったというのもないですし」とも説明します。
「大丈夫じゃなそうなのだけ伝わってきた」中国を旅した後に動画がストップし、ファンの間でよからぬうわさがまん延してしまったShotaさん。9月20日に待望の動画『中国を旅した後に動画投稿が止まった件について...』を公開し、事情を説明しましたが、それでも「大丈夫じゃなそうなのだけ伝わってきた」「ネットから離れたはずなのに過去一顔疲れとるやん」などの声が上がっていました。
