アップル（Apple）は、M5チップを搭載した14インチのMacBook Proを発表した。発売日は10月22日で、価格は24万8800円～。

M5チップは、各コアにNeural Acceleratorを備えた10コアGPUを採用し、前世代のM4チップと比べて最大3.5倍のAIパフォーマンスと、最大1.6倍のグラフィックス性能を実現。さらに16コアのNeural Engineを搭載し、Apple Intelligenceを支える生成モデルの処理性能を高めている。CPUは10コア構成で、コードのコンパイルなどのマルチスレッド処理において、M4チップと比べ最大20％高速化した。

150GB/sを超えるユニファイドメモリ帯域幅を備え、大規模なAIモデルや3Dアプリケーションの操作にも対応する。SSDは前世代の最大2倍の速度で動作し、ローカルLLMの読み込みや大容量ファイルの書き出しをよりスムーズに行える。

バッテリー駆動時間は最長24時間。96W以上のUSB Type-C電源アダプターを使用することで、30分で最大50％まで充電できる高速充電にも対応する。ディスプレイにはNano-textureガラスを選択できるLiquid Retina XDRディスプレイを採用し、ピークHDR輝度は1600ニトに達する。

また、3基のThunderbolt 4ポートを備え、内蔵ディスプレイに加えて最大2台の高解像度外部ディスプレイを接続できる。

カラーはスペースブラックとシルバーの2色。価格は24万8800円～で据え置かれており、学生・教職員向け価格は23万3800円～。なお、今回は16インチモデルはラインアップされていない。