¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¤è¤ê¡Ö¥·¥ã¥ó¥×ー ¥Ð¥ËーVer.¡×1/4¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬2026Ç¯3·îÈ¯Çä
¡Ú¥·¥ã¥ó¥×ー ¥Ð¥ËーVer.¡Û 2026Ç¯3·î È¯ÇäÍ½Äê 10·î16Æü Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï ²Á³Ê¡§33,000±ß
¡¡¥Õ¥êー¥¤¥ó¥°¤Ï1/4¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥·¥ã¥ó¥×ー ¥Ð¥ËーVer.¡×¤ò2026Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï33,000±ß¡£10·î16Æü¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥·¥ã¥ó¥×ー¡×¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ð¥Ëー¥¬ー¥ë»Ñ¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Á´¹â¤Ï460mm¡£¥Ð¥Ëー¥¹ー¥Ä¤Ï¥Ô¥ó¥¯¿§¤ò´ðÄ´¤Ë¶»¸µ¤ä¹ø¤Î¥ê¥Ü¥ó¡¢Çò¤¤ÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤ÇÉ½¸½¡£¡Ö¤é¤ó¤Þ¡×¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤ì¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡¦¾®³Ø´Û¡¿¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ