からやま･からあげ縁、人気の「とり天」を使った定食や弁当を期間限定で発売/3種のつけダレで味変も

からやま･からあげ縁は10月24日、人気メニュー「とり天」を使った定食･弁当を発売する。期間限定のため、食材がなくなり次第、販売を終了する。

〈からやまの人気No.1メニュー〉

からやまの期間限定メニューの中で、圧倒的な人気を誇る「とり天合盛り定食」を再発売する。

からやまの「とり天」は、やわらかくジューシーな鶏もも肉を使い、カリッとした衣の軽い食感が特徴。「とり天合盛り定食」は、「とり天」4個と看板メニュー「カリッともも」2個を楽しめるメニュー。さらに、「とり天」を通常の2倍となる8個盛り付けた、ボリューム満点の「とり天倍盛り合盛り定食」もラインアップする。

つけダレは、味の変化を楽しみながら、最後まで飽きずに食べられるよう、3種用意した。

『自家製タルタルソース』は、ごろっとしたたまごと玉ねぎの食感を楽しめる。『酢醤油』は、かぼすの爽やかな酸味がすっきりと広がり、さっぱりと食べられる。『からし』は、キリっとした辛さが、とり天の美味しさをより引き立てるアクセントになるという。

なお、からあげ縁では、『酢醤油』『からし』のみが付く。

からやま「とり天合盛り定食」再発売

からあげ縁「とり天」発売

〈からやま 販売メニュー(各税込)〉

【店内】

◆とり天合盛り定食

とり天4個/カリッともも2個/タルタル･酢醤油･からし/ご飯、みそ汁

通常店舗:935円/券売機店舗:税込940円

からやま「とり天合盛り定食」

◆とり天倍盛り合盛り定食

とり天8個/カリッともも2個/タルタル･酢醤油･からし/ご飯、みそ汁

通常店舗:1,199円/券売機店舗:1,200円

からやま「とり天倍盛り合盛り定食」

◆とり天 単品

とり天4個･タルタル･酢醤油･からし

通常店舗:429円/券売機店舗:430円

からやま「とり天 単品」

【テイクアウト】

◆とり天合盛り弁当

とり天4個/カリッともも2個/タルタルor酢醤油･からし/ご飯

通常店舗:918円/券売機店舗:940円

からやま「とり天合盛り弁当」

◆とり天倍盛り合盛り弁当

とり天8個/カリッともも2個/タルタルor酢醤油･からし/ご飯

通常店舗:1,177円/券売機店舗:1,200円

からやま「とり天倍盛り合盛り弁当」

◆とり天 単品

とり天4個/タルタルor酢醤油･からし

通常店舗:421円/券売機店舗:430円

からやま「とり天 単品」

〈からあげ縁 販売メニュー(各税込)〉

【テイクアウト】

◆とり天 100g 313円

酢醤油･からし

からあげ縁「とり天 100g」

◆とり天合盛り弁当 853円

カリッともも2個/とり天4個/酢醤油･からし

からあげ縁「とり天合盛り弁当」