¡Ú£Á£Å£×¡ÛÅý°ì²¦¼Ô¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤¬¥¿¥Ã¥°²¦¼ÔµÞ½±¤Ç£³´§¼è¤êÌÔ¥Ç¥â¡ªÉÔÃç¤ÎÁêËÀ¡¦ÃÝ²¼ÉÔºß¤ÎÃæ¡Ä
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î¡Ö£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ô£Å¡×¡õ¡Ö£Ã£Ï£Ì£Ì£É£Ó£É£Ï£Î¡×£³»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ê¥ß¥º¡¼¥ê½£¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¼¡Ë¤¬¡¢£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢£Á£Å£×Åý°ì²¦¼Ô¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ê£³£·¡Ë¤¬à£³´§á¼è¤ê¤ØÌÔ¥Ç¥â¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢£··î¤Ë¥±¥Ë¡¼¡¦¥ª¥á¥¬¤òÇË¤ê¡¢¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦ºÂ¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë²¦ºÂ¤Î£²´§Åý°ì¤ËÀ®¸ù¡££±£¸Æü¡ÊÆ±£±£¹Æü¡Ë¤Î£Ð£Ð£Ö¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥É¥ê¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢£±£³Æü¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Î¾¹ñÂç²ñ¤Ç¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¤òÇË¤ê£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡á£³£°¡Ë¤È¤ÎºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢¥Ö¥í¥Ç¥£¡¼¥É¡Ê¥Ö¥í¥Ç¥£¡¦¥¥ó¥°¡õ¥Ð¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¡Ë¤Î»ý¤Ä£Á£Å£×À¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ö¥í¥Ç¥£¡¼¥É¤¬¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ö¥ê¥¹¥³¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¡õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼¡õ¥í¥Ã¥¡¼¡¦¥í¥á¥í¤È£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¡£·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ö¥í¥Ç¥£¡¼¥É¤¬¹çÂÎ¥Ä¡¼¥à¥¹¥È¡¼¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¥í¥á¥í¤«¤é£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Ö¥í¥Ç¥£¤È¥Ð¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¤Î£²¿Í¤Ï¥¿¥Ã¥°¥Ù¥ë¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥¥ã¥ê¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¡¢¥Û¥í¥°¥é¥à²þ¤á¥¨¥ë¡¦¥¯¥í¥ó¤¬Æþ¾ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¥Ö¥í¥Ç¥£¡¼¥É¤¬µ¤¤ò¤È¤é¤ì¤¿·ä¤Ë¡¢Åý°ì²¦ºÂ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¥ª¥«¥À¤¬¥ê¥ó¥°¤ËÍðÆþ¡£¥Ö¥í¥Ç¥£¤òµÞ½±¤·¡¢ÈÜÎô¤Ê¥Ù¥ë¥È¹¶·â¤ò¸«Éñ¤Ã¤Æ¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤¿¡£¥Ð¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¤Ë¤ÏÊú¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÇØ¸å¤Ë²ó¤Ã¤Æ¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÃÝ²¼ÉÔºß¤ÎÃæ¡¢¥ª¥«¥À°ì¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î£²¿Í¤ò£Ë£Ï¡£¤µ¤é¤Ë¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤Î¥Ù¥ë¥È£²ËÜ¤òÎ¾¼ê¤Ç¤Ä¤«¤ß¡¢à£³´§á¼è¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¥É¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¹¤È¤È¤â¤ËÉÔÅ¨¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥ó¥°¤ò²¼¤ê¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÁêËÀ¤È¤Ê¤ëÃÝ²¼¤È°ì¿¨Â¨È¯¤Î¶ÛÄ¥´Ø·¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£Á°²ó¤Î¥¨¥ê¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼Àï¤Ç¥Ö¥í¥Ç¥£¡¼¥É¤òÇË¤Ã¤¿ºÝ¤âÏ¢·¸¤ËÉÔ°Â¤òÏªÄè¤·¤¿¡£¥É¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¹¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤·¤¿ÃÝ²¼¤Î±ÇÁü¤ò¡Ö´Ö°ã¤¨¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¶¯°ú¤Ë½ªÎ»¤µ¤»¤ë»ÏËö¡££Á£Å£×Åý°ì²¦¼Ô¤È¿·£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¤âàÉÔÃçá¤¬Â³¤¡¢¶õÃæÊ¬²ò¤Î´í¸±À¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥ª¥«¥À¤Îà£³´§á¼è¤ê¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡½¡£