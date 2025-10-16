「オニツカタイガー」が最大“4割引き”に!? アシックスが始める「新しい株主優待」とは？ 100株買うために必要な資金も解説

アシックスの株主優待で新たにECサイト割引が追加

投資 家の楽しみの1つである 株主優待 。上場企業の約3社に1社が 株主優待 を導入しており、個人 投資 家のニーズに対応するためさまざまな優待サービスを提供しています。 例えば、スポーツ用品で知られる アシックス は、自社製品を割引価格で購入できる優待制度を実施していますが、新たにオニツカタイガーのECサイトが割引対象となることで注目を集めています。 ここでは、 アシックス の優待制度や新たな変更点についてくわしく紹介していきましょう。

アシックスでは、株主優待として直営店やECサイトで利用できる割引チケットを提供しています。割引幅は保有株式数や保有期間によって異なっており、最大40％の割引が受けられる仕組みです。

ただし、この割引はアシックスブランドのすべてで利用できるわけではありません。アシックスには「アシックスウォーキング」や「オニツカタイガー」など複数のブランドがありますが、オニツカタイガーではこれまで直営店舗での購入のみが割引対象となっており、ECサイトで割引チケットを使うことはできませんでした。

しかし、2025年12月31日時点の株主に実施される株主優待から、新たにオニツカタイガーのECサイトも割引対象となります。オニツカタイガーはアシックスの中でも特に人気のブランドですので、うれしい優待制度といえるでしょう。



株主優待は100株から対象

アシックスの株主優待は100株からが対象となっており、保有期間が1年未満でも優待制度を受けられます。

例えば、100株を保有している場合、保有期間1年未満で25％割引、1年以上で30％割引が受けられる仕組みです。

1200株以上を3年以上保有していれば40％割引が受けられますので、人気のスニーカーをお得に購入できるチャンスとなります。



100株買うのに必要な資金は？

それでは、株主優待に必要な100株を購入するためには、どれくらいの資金が必要なのでしょうか。

2025年10月8日終値の株価は3932円となっていますので、100株購入するのに39万3200円の資金が必要となります。証券会社によっては取引手数料がかかるため、およそ40万円程度と考えるとよいでしょう。

なお、「一度に数十万円の資金を投じるのがこわい」という場合は、1株ずつ購入する方法もあります。100株に達するまでは株主優待の対象とはならないものの、少しずつ買い足していくのも1つの方法です。



株主優待はNISAのメリットが限定される点に注意

優待株を購入する際に注意したいのが、NISA口座の仕組みについてです。

上場株はNISA口座で購入することができますが、非課税の対象となるのは売却して得た利益や配当金に限られます。株主優待で受け取るチケットや品物については、特に課税・非課税の影響がないことはあらかじめ留意しておきましょう。

ただし、アシックスについては株主優待のほかに年2回の配当を実施していますので、NISA口座で購入してもしっかりと制度の恩恵を受けられるといえます。



スニーカー好きは新たな株主優待に注目してみよう

株主優待は多くの企業が実施しており、商品券や割引券、自社製品などさまざまな優待サービスを受けることができます。アシックスでは、これまでも実施していた割引制度で、新たにオニツカタイガーのECサイトも割引対象となり最大40％の割引を受けられます。

優待制度は100株から対象となりますので、スニーカー好きな人やスポーツ用品を利用する機会が多い人は検討してみてもよいかもしれません。



