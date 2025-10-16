令和7年は「国勢調査」の年。調査員は「国家公務員」? 報酬は“1調査区5万円程度”が相場？ 調査員の仕事内容とは?

「5年に1度」の国勢調査、その内容とは？

国勢調査とは、日本国内の人口、世帯などの実態を把握するために行われる統計調査です。日本に住むすべての人を対象に5年に1度行われ、2025年の調査は22回目の実施に当たります。

以下は、国勢調査で調べられる事項の一例です。



・氏名

・性別

・出生年月

・世帯主との続柄

・国籍

・職業

・従業上の地位

・通勤、通学先

・世帯に属する人数

・住居の種類

これらの情報は、暮らしの改善や防災といった政策立案に活用されます。具体的には、高齢者に向けた福祉政策や避難所の設計などです。その他にも将来的な人口の推測といった公的統計の作成、人口学や地理学などの学術研究にもデータが用いられています。

こういった情報が公開されることで、企業も商品・サービスの需要を把握でき、新たな店舗を進出させる際に適した土地を探せるようになります。



「非常勤の国家公務員」である国勢調査員、具体的な仕事内容は？

国勢調査の実施期間が近づくと、市役所の窓口やホームページなどで国勢調査員が募集されます。国勢調査員は総務大臣が任命する非常勤の国家公務員という扱いになり、調査区間に応じた報酬も受け取れます。それぞれの都合に合わせて柔軟な働き方ができるため、空き時間で仕事をしたいという人にも積極的に応募を呼びかけているようです。

調査員のスケジュールは実施地区によって異なります。表1は、千葉県流山市が予定している調査スケジュールです。

表1

実施時期 仕事内容 実働日 実働時間 8月下旬～ 打ち合わせ 1日 2時間 9月 調査区域の確認名簿・地図の作成 1～8日 4～6時間 9月中旬 世帯への訪問調査依頼・調査票配布 2～10日 7～10時間 10月上旬 回答確認リーフレット配布調査票回収未提出世帯の特定 3～14日 3～5時間 10月中旬 未提出世帯からの調査票回収 1～5日 2～4時間 10月下旬 書類の検査・整理・提出 1～3日 2～4時間

※出典：流山市「国勢調査員を募集しています。」を基に筆者作成

応募条件はいくつかありますが、資格や特定業務への従事経験は要求されないようです。詳しくは国勢調査や自治体のホームページを見てみましょう。



「報酬相場」は1調査区あたり“5万円程度”

調査員の報酬は自治体や区域の世帯数によっても異なりますが、相場は1調査区（約80世帯）あたり5万円程度です。千葉県流山市では、2調査区で9万4000円、3調査区で13万9000円となっています。

これらは報酬から税金を差し引き、交通費・通信費・任命証用の写真代を合計した金額であると明記されているため、手取り額であると考えて差し支えないでしょう。

1調査区の調査を表1の実働時間で行うと仮定した場合、20～31時間ほどの労働となり、報酬を時給に換算すると1600～2500円程度になります。なお、これはあくまでも目安であるため、実際の時給がこの数字になるとは限りません。



まとめ

国勢調査で集められた情報は行政上の施策に活用され、日本国内での暮らしをより良いものにしています。調査員は、実施時期に合わせて募集されており、応募資格もさほど厳しくはないでしょう。

しかし、自治体によって募集形態は異なります。次回5年後に予定される国勢調査の調査員に応募してみたいと考えているなら、22回国勢調査の募集要項を見て、今後の参考にしてください。



出典

総務省統計局 国勢調査の概要

流山市 国勢調査員を募集しています。 2025年9月 募集について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー