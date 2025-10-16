¡Ö¡ÈÅê¥¿¥Ë¡É¤Ï²÷Ä´¤À¤¬¡¢¡ÈÂÇ¥¿¥Ë¡É¤Ï¡Ä¡×´Ú¹ñ»æ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÈÄÀÌÛ¤Î¥Ð¥Ã¥È¡É¤ò·üÇ°¡ÖÂÇ·âÌÌ¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡×
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤ÊÀï¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢·üÇ°¤¹¤Ù¤ÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÈÄÀÌÛ¤Î¥Ð¥Ã¥È¡É¤À¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤ÎÇúÈ¯¤¬¤Þ¤À¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢´Ú¹ñ¿ÍÆ±Î½¤È¡È¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Þ¤ß¤ì¡É
¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡Ù¤Ï10·î16Æü¡¢¡Ö¡ÈÅê¥¿¥Ë¡É¤Ï²÷Ä´¤À¤¬¡¢¡ÈÂÇ¥¿¥Ë¡É¤Ï¡Ä¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¹¥Ä´¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢ÄÀÌÛ¤¹¤ë¡ÈÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¡É¤¬Çº¤ß¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÂçÃ«¤Î¡ÈÂÇ·âÉÔ¿¶¡É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÁê¼ê¤Ë2Ï¢¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ë6ÀïÁ´ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ç¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿º£µ¨¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥º¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«1ÇÔ¡£ÆÃ¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥¹¥Î¡¼¡¢»³ËÜÍ³¿¤éÀèÈ¯¿Ø¤Î°ÂÄê´¶¤¬¸÷¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿Åê¼ê¿Ø¤Ë¤ÏÂçÃ«¤â¤¤¤ë¡£10·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢¡ÈÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡É¤È¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2²ó¤Þ¤Ç3¼ºÅÀ¤ÈÉÔ°Â¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ6²ó3¼ºÅÀ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¼ý¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤â¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
Åê¼ê¤È¤·¤ÆÌµ»ö¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤¿ÂçÃ«¤À¤¬¡¢ÌäÂê¤ÏÂÇ·â¤À¡£ÄÀÌÛ¤¬Ä¹¤¤¡£º£µ¨¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂçÃ«¤ÎÂÇÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«0.147Ž¡½ÐÎÝÎ¨¤â0.275¤Ç3³ä¤ò²¼²ó¤ë¡£Ä¹ÂÇÎ¨¤â4³ä¤ËËþ¤¿¤º¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡×¤ÎÌ¾¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¿ô»ú¤À¡£
ºòÇ¯¡¢ÂçÃ«¤ÏMLB¿Ê½Ð¸å½é¤á¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï±¦Éª¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤ÇÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´üÂÔ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÂÇÎ¨0.230¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÏÄÀÌÛ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬º£µ¨¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
º£µ¨¤Ï²ø²æ¤âÌþ¤¨¤Æ¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤È¤·¤ÆÉü³è¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡ÖÌîµå¤Î¿À¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÂÇ·âÌÌ¤ÇÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ø¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡ÈÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¡É¤¬ÉüÄ´¤·¡¢¡Ö¶Ó¾åÅº²Ö¡×¤È¤Ê¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£