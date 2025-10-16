EXO・シウミン、新曲『Overdrop』を紐解くキーワードとは？トラックリスト＆注目ポイントを公開

EXOのシウミンが、新曲『Overdrop』の魅力を伝えた。

所属事務所INB100は10月15日午後、公式SNSを通じてシウミンの新曲『Overdrop』のキーワードインタビューとトラックリストを収めたイメージコンテンツを公開した。

公開されたコンテンツにはトラックリストだけでなく、アルバムのキーワードを知るための質問とシウミンの回答が収められ、カムバックへの期待感を高めた。

（写真＝INB100）

シウミンは『Overdrop』で最も気に入っている歌詞として「溢れるほどに満たして」を挙げ、曲に込められた爆発的なエネルギーを予告した。また、アルバムでファンに注目してほしいディテールについては「2曲の雰囲気が非常に異なる」と語り、収録曲が見せる対照的な魅力への興味を引き立てた。

公開されたイメージによると、新シングルには『Overdrop』と『Fireflies』の2曲が収録される。タイトル曲『Overdrop』は、曲の流れに合わせて高まるサウンドが印象的なポップダンスナンバーで、触れそうで触れられない緊張感を表現した歌詞とダイナミックなトラックが融合し、爆発的なエネルギーを届ける。収録曲『Fireflies』は、蛍を連想させるシンセサウンドとアーバンスタイルのトラックが特徴のポップR&Bナンバーで、叙情的なメロディにシウミンの繊細なボーカルが重なり、温かい癒しを伝える。

シウミンは、約7か月ぶりにリリースする新曲『Overdrop』を通じて、力強さと温かさを行き来する幅広い音楽性を披露する予定だ。先月開催されたファンコンサート「X Times（ ）ENCORE」では、新曲『Overdrop』と『Fireflies』のステージを先行披露し、熱い反応を得ており、正式リリースへの期待はさらに高まっている。

なお、シウミンのデジタルシングル『Overdrop』は、10月20日午後6時より各種音楽配信サイトでリリースされる。

（記事提供＝OSEN）