とうあ、美腹筋にファン釘付け「バキバキでかっこよすぎ」「努力の賜物」
【モデルプレス＝2025/10/16】モデルのとうあが10月15日、自身のInstagramを更新。ヘソ出しスタイルで美しい腹筋を披露した。
【写真】とうあ「バキバキでかっこよすぎ」美腹筋
とうあは「Hello静岡 ふくれなバースデーでアベ旅行」と静岡旅行ショットを公開。丈の短いインナーの上にチェックのシャツを羽織り、デニムのショートパンツのカジュアルスタイルで鍛え上げられた美しい腹筋を披露した。
また「うちらのお姉ちゃん今年も暴れるょ」と記し、同行したYouTuberのふくれな・2人組YouTuber・むくえなのえなぴ・3人組YouTuber・PKAのゆうぴーまんと芝生に寝転び上から撮影した4ショットも公開した。
この投稿に、ファンからは「バキバキでかっこよすぎ」「努力の賜物」「スタイル良すぎ」「めちゃくちゃ楽しそうな旅行」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】とうあ「バキバキでかっこよすぎ」美腹筋
◆とうあ、ヘソ出しスタイルで腹筋披露
とうあは「Hello静岡 ふくれなバースデーでアベ旅行」と静岡旅行ショットを公開。丈の短いインナーの上にチェックのシャツを羽織り、デニムのショートパンツのカジュアルスタイルで鍛え上げられた美しい腹筋を披露した。
◆とうあの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「バキバキでかっこよすぎ」「努力の賜物」「スタイル良すぎ」「めちゃくちゃ楽しそうな旅行」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】