庄司浩平が撮影 柊太朗の人生初金髪ショット話題「撮るの上手すぎ」「仲良しなの伝わる」
【モデルプレス＝2025/10/16】俳優の柊太朗が15日、自身のInstagramを更新。「人生初」の金髪姿のオフショットを公開し、話題になっている。
【写真】庄司浩平が撮影 24歳イケメン俳優の人生初金髪
◆柊太朗、金髪ヘア見納め告知
柊太朗は「金髪。人生初を楽しまないとと思って、記録しないとと思って黒に染める前日に」と9月17日に報告していた金髪の終了を告知。「庄司浩平さんに撮ってもらた ありがとん」とテレビ朝日系ドラマ「君とゆきて咲く〜新選組青春録〜」（2024）で共演し、親交のある俳優の庄司浩平に撮影してもらったことを明かした。庄司からの「金髪良く似合うな」と絶賛のコメントには「まぁにぇ」と返答し仲の良い様子が伺える。
◆柊太朗＆庄司浩平の仲の良さが話題
この投稿には「金髪がすごく似合う」「黒髪も金髪でもかっこいい」「写真素敵」「自然な表情」などといった声や「仲良しなの伝わる」「関係性がステキ」「ほっこりする」「微笑ましい」「撮るの上手すぎ」などの反響も寄せられている。（modelpress編集部）
