女の子が今でも思い出す「過去最高の合コン」９パターン
いろいろな合コンに参加してきたため、「ただお酒を飲んで話すだけ」の定番の合コンに飽き飽きしているという女の子もいるかもしれません。どうせなら、女の子の印象に残るような合コンにしたいところです。そこで今回は、10代から30代の独身女性244名に聞いたアンケートを参考に「女の子が今でも思い出す『過去最高の合コン』」をご紹介します。
【１】標高2000mの絶景を前に話も弾む山ランチ合コン
「景色は最高。山頂につくまでに、男性陣のいろんな一面も見えた」（20代女性）というように、苦楽をともにした合コンが印象深いという人も。山に限らず、船上での合コンなど、ロケーションに凝ってみるのも面白そうです。
【２】30代、40代になってからの同級生、同年齢合コン
「話のネタがみんな古い！ けど、それが良かった」（30代女性）というように、同年代縛りの合コンで意気投合したという人も。ただし、参加者の平均年齢が高いコンパは既婚者が紛れやすいので、注意が必要かもしれません。
【３】腕のいいボケとツッコミが盛り上げる爆笑合コン
「本物のお笑い芸人かと思った。たくさん笑わせてもらいました」（20代女性）というように、男性陣の掛け合いがセンス抜群だった合コンが過去最高と語る女の子も。笑いのセンスがいいのはもちろん、チームワークを発揮できるメンバーを集めましょう。
【４】神戸牛の鉄板焼など美味しい料理が食べられるグルメ合コン
「自分のお金じゃちょっと無理」（20代女性）というように、食事にとことんこだわった合コンも好評なようです。人気店の個室を予約するなどの手間や、それなりの資金が必要になることをいとわない人は、一度試してみるといいかもしれません。
【５】「巨人ファン限定！」など、同じ趣味の人が集う合コン
「Twitterでしか話せなかったネタで盛り上がれるなんて…！」（30代女性）というように、マニアックな話で共感を得られた趣味合コンが忘れられないという人も。SNSなどで同じ趣味の人脈を広げ、オフ会的に合コンを開催するのもよいでしょう。
【６】お酒を飲んだあと花火や天体観測などをするイベント合コン
「浜辺でクールダウンしつつ星を眺める合コン、素敵でした」（20代女性）というように、ただ飲んで話すだけでなく、夜に盛り上がる意外なイベントがあるとよりよいという女の子も。飲んだ後何をしたら楽しめるか、男性メンバーと事前に企画会議してみてはいかがでしょうか。
【７】デュエットやアニソン縛りなど企画が立ったカラオケ合コン
「最初照れたけど、結局終わったのは朝（笑）」（30代女性）というように、工夫が凝らされたカラオケ合コンが楽しかったという女の子もいます。ただ好きな歌を歌うだけでなく、時間を区切ってテーマを決めると、一体感を持って楽しめるのかもしれません。
【８】ビンゴやトランプ、マジックなど遊びが盛りだくさんの合コン
「みんなエンターテイナー揃いで、いっぱい楽しませてもらえた」（20代女性）というように、ゲーム参加型の合コンが忘れられないという女の子も。飲んで話す以外に何かできることはないか、メンバーと事前に打ち合わせてみてはいかがでしょうか。
【９】海辺でバーベキューパーティーなど開放的な合コン
「海までのドライブも楽しい。出会いの場を意識せず素の自分を出せました」（20代女性）というように、空の下で楽しんだ合コンが思い出に残っている人も。例えばバーベキューなら食材や炭の確保、器材の扱いなど、段取りと手際の良さもアピールしたいところです。
飲み会以外の楽しみが追加されているだけで、女の子の印象は大きく変わってくるようです。次回の合コンでは、ちょっとしたイベントを企画してはいかがでしょうか。（外山武史）
【調査概要】
期間：2013年7月21日（日）から7月28日（日）まで
対象：合計244名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
