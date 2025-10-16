【近江彼方】 2026年1月 発売予定 価格： 25,300円（通常版） 27,500円（PLUM限定豪華版）

ピーエムオフィスエーは、フィギュア「近江彼方」を2026年1月に発売する。価格は通常版が25,300円、PLUM限定豪華版が27,500円。

本商品は「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」のスクールアイドル「近江彼方」を1/7スケールフィギュア化したもの。ソロ曲「眠れる森に行きたいな」の衣装で立体化され、やわらかウェーブがかかった毛先や、チャームポイントの羊の角のようにクルンと巻いた髪の毛も再現されている。

フリルたっぷりのフワフワの衣装はすみれ色のグラデーションが施され、おっとりスヤスヤ、マイペースな「近江彼方」らしい造形となっている。

また、PLUM限定豪華版には「ほがらか笑顔Ver.」＆「眠いよすやぴVer.」の２種の交換パーツが付属する。

近江彼方

2026年1月 発売予定

価格：25,300円（通常版）

27,500円（PLUM限定豪華版）

スケール：1/7

サイズ：全高約220mm

【PLUM限定豪華版】

(C) 2022 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会