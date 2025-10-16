元ＡＫＢ４８で女優の大島優子が１６日、都内で福井県ブランド米「いちほまれ」新ＣＭ発表会にタイムマシーン３号とともに登場した。

大島は５月に第２子の出産を発表。産後初の公の場となった同イベントでは、好物の梅干しや福井県の名産品である「へしこ」をおかずに「いちほまれ」を堪能。自身の近況も語るなど、終始明るい笑顔を見せた。

子どものための「最強の時短」としてショートカットにした大島だが、体形も出産前と変わらないほどに。「（生まれた子どもが）だっこちゃんだったので、ずっとだっこして（産後）１か月くらいで体形が戻りました」と明かした。

最近の休み事情に関しては「ＡＫＢの時も睡眠は取れてなくて、１年に３回しか休んでないみたいな時もあったんですけど、ママは３６５日休みがないんだと思うと、世の中のママさんをたたえたいです」と笑顔で語った。

第２子が生まれ、２人同時に泣き出すときが大変だという大島。ＡＫＢ４８時代とお母さんどっちが大変かと質問されると、「お母さんです」と即答。タイムマシーン３号の山本浩司が「お母さんは全員センターですからね」とつぶやくと、「全員センターです！」と強く共感した。

◆大島優子（おおしま・ゆうこ）。１９８８年１０月１７日、栃木県生まれ。３６歳。２００６年にＡＫＢ４８に加入し、中心メンバーとして活躍。１４年にグループを卒業すると、女優として数々の作品に出演。２１年に俳優・林遣都と結婚し、２３年に第１子を出産。５月には第２子の出産を発表した。