巨人のライデル・マルティネス投手が１６日、報道陣の取材に応じ、今季を振り返った。

中日から移籍１年目の今季は、キャリアハイの４６セーブをマーク。セ・リーグ記録に並び、自身３度目のセーブ王を獲得した。クライマックスシリーズでは来日９年目で初めて登板。１回２／３を２奪三振、無失点の好投を見せたが、チームは第１ステージでＤｅＮＡに連敗して敗退。「１番の目標だった『優勝』はできなかったけれど、みんなできることはやったと思う。来年に向けて何かを大きく変えるというよりも、やることをやる。プレーオフでもっとアグレッシブさを出していければ優勝、日本一という目標にたどり着く」と、強い思いを口にした。

今後は母国・キューバに帰り、オフシーズンを過ごす予定の右腕。２６年にはＷＢＣも控え、名球会入りとなる通算２５０セーブまで残り３８セーブに迫る。「日々の積み重ねでそこ（２５０セーブ）に辿り着くと思う。代表でプレーしても、一番大事なのはケガをしないこと。そこは常に頭に置いてコンディションを維持したい。自分のスタイルでチームを助けられたら」と、これまでと変わらぬ姿勢で臨むことを強調した。