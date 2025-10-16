歌手で俳優の北山宏光が、都内で行われた主演舞台「醉（よ）いどれ天使」（１１月７〜２３日、東京・明治座など）の製作発表に出席した。

昭和映画界の巨匠・黒澤明監督と名優・三船敏郎さんによる１９４８年の同名映画の舞台版。黒澤監督と三船さんが初めてタッグを組んだ作品で名作として知られるが、公開から半年後に黒澤監督の手によって舞台作品としても上演されている。当時の映画界は大規模な労働運動が起きており、生活苦に直面するスタッフやキャストを救うために劇団が編成され、全国の劇場を巡演した。２０２１年にも舞台化されている。

北山にとっては「ＴＨＥ ＮＥＴＨＥＲ」（１９年）以来６年ぶりの舞台主演で、三船さんと同じヤクザの松永役を演じる。「この歴史ある作品を令和に産み落とすことに意味を感じている。自分なりの松永を演じて、見てくださった方に何か心に残るもの、そこから咀嚼（そしゃく）して染み込んで考えていただける作品を目指す」と意気込んだ。

松永に思いを寄せるぎんを演じる岡田結実は、本作が初舞台。北山の様子について「いつも稽古場でパリパリするお菓子を食べてらっしゃる」と明かし、「あれを与えておけばいいかな」と笑わせた。これには北山も「犬じゃないんだから！ 餌付けです」とタジタジだった。

岡田とダブルキャストを務める元ＡＫＢ４８・横山由依は「北山さんや深作さんが稽古場の雰囲気を作ってくれているので、稽古場に行く足取りがすごく軽い」。一方で、周囲から遅れての稽古参加となった佐藤仁美は「私は重い足取りで行ってます…」と本音をポロリ。その上で「皆様に追いつくように必死でやっていきます」と語った。

製作発表には、渡辺大、阪口珠美、大鶴義丹も出席。本作は２８日から３０日まで名古屋・御園座、１２月５日から１４日まで大阪・新歌舞伎座でも上演される。