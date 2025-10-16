どんぐりたけし、ラジオ生放送で妻・ありぼぼの第1子出産をサプライズ報告 出産立ち合い心境告白「第一声が『わぁーお』でした」
お笑い芸人のどんぐりたけしが、16日放送のTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』（月〜木 前8：30）に生出演。妻で、3人組ロックバンド・ヤバイTシャツ屋さんでボーカル＆ベースを務めるありぼぼの第1子出産を生報告した。
【写真】夫と出産直後の1枚も…我が子を抱くヤバイTシャツ屋さん・ありぼぼ
たけしは、渋谷からの生中継に登場。一発ギャグとして「子どもの鳴き声」を披露し、「うちの子どもにみせたところ結構喜んで…」と言いかけると、MCのパンサー・向井慧と、横澤夏子が「うそ、うそ!?」と驚き、「あのーうちもう、ベイビーいますよ。最近の話ですよ」とまさかの告白。向井が「どこかで発表している？」と聞くと「ここで初めて言います」とカミングアウトした。
向井、横澤に「おめでとうございます」と祝福され、たけしは「これ（冒頭のギャグ）で、ニコニコしてる顔を見れたりしますよ」「私パパになりまして、母子ともに健康ということで」と報告。さらに「立ち会えたんですけど、一切涙が出なかったんですよ。なんかわからないんですけど、ドラマ見てるみたいでした。リアルなんだけど、リアルじゃないみたいな。（自身の）第一声が『わぁーお』でした」と状況を報告し、横澤は「それもまたリアルですね」と返した。
たけしは「ミルクあげたり、おむつ替えたりしてるんですけど、これはうちの赤ちゃんなんだって」「なんか不思議な感覚でした」と実感がわいていない様子。「0歳児に向けたギャグづくりを頑張っていきたい」と話すと、向井から「大人を笑わせて、しっかり稼いでいかないと」と指摘されると、「たしかに、めちゃくちゃそう思いました。見失うところでした」と感謝した。
また、この放送を聴いていた妻のありぼぼも、自身のXで「今、どんぐりたけしが中継で発表しました！#ふらっと954」と実況した。
