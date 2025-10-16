ドジャースで働いて40年目の球団公式カメラマン、ジョン・スーフー氏が15日（日本時間16日）、自身のインスタグラムを更新。前日14日（同15日）のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第2戦の舞台裏を公開した。

第2戦は先発した山本由伸が9回を1人で投げ抜き3安打1失点でメジャー初の完投勝利。チームを敵地で連勝に導いた。

スーフー氏はT・ヘルナンデスやマンシーが本塁打を放つシーンやマウンド上の山本など試合中の数々の写真を投稿。完投勝利した山本がクラブハウスでナインやスタッフらと笑顔でハイタッチする写真も公開された。

また、大谷と山本が笑顔でハイタッチする貴重なショットも紹介。これには「翔平と由伸が満面の笑顔でハイタッチを交わす姿は2人の深い友情と信頼関係を物語っているようで胸が熱くなりました 心躍る素敵なスクラップブックありがとう」とコメントが寄せられた。

大谷はこの日、会見に参加し、好投した山本について「素晴らしい出来だったなと本当に文句の付けようがない、ピッチングだったのかなと思う」と称賛していた。