ヴェンキのアドベントカレンダー2025♡心ときめくクリスマス限定コレクション
イタリア発の老舗チョコジェラテリア・ヴェンキから、2025年クリスマス限定のアドベントカレンダーが登場します♡世界的アーティスト、アリス・ブローが手がけたアートワークが華やかに彩るデザインで、チョコレートを1日ずつ楽しみながらクリスマスまでの時間をカウントダウン。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりな、贅沢で心ときめくコレクションです。
ヴェンキのアドベントカレンダーが登場！
ヴェンキの2025年ホリデーコレクションには、3種類のアドベントカレンダーがラインナップ。
定番の「ハウス アドベントカレンダー アリス ブロー」（22,000円・約45cm）は、木製のハウス型デザインでお部屋のインテリアとしても楽しめます。
中には、29個のイタリアンチョコレートを自由にセットできる仕様。窓からのぞくクリスマスモチーフが、ホリデー気分を盛り上げてくれます。
一方、シンプル派には「アドベントカレンダー アリス ブロー」（4,428円）もおすすめ。25個の小窓にミルクとダークのチョコレートが隠れ、開けるたびにワクワクが広がります♪
新作「アドベントプリスティージカレンダー」で特別な時間を
今年新登場の「アドベントプリスティージカレンダー アリス ブロー」（14,310円）は、まるで宝石箱のような豪華仕様。
箱を開くと24個の引き出しが魔法のように現れ、ジャンドゥイオットやクレミノなど、ヴェンキ自慢のチョコレート29個がアソートされています。
街のクリスマス風景を描いたデザインは、見るだけで心が弾む美しさ。ひとつひとつの引き出しを開けるたびに、香り高いチョコレートとともに幸せな気持ちが広がります♡
心をつなぐヴェンキのチョコで、特別なクリスマスを
ヴェンキのアドベントカレンダーは、ただの日めくりギフトではなく、大切な人と過ごす時間をより豊かに彩る存在。
美しいデザインと極上のチョコレートが生み出す“Shared Togetherness”の世界観は、まさにこの冬だけの特別な体験です。
数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。ヴェンキの甘い魔法で、心温まるホリデーシーズンを迎えてください♪