オーストラリア出身の歌手Sia（シーア）の元夫が、離婚後の生活費としてとして毎月25万ドル（約3786万円)を要求した。英BBCなど複数の海外メディアが16日までに報じた。

Siaは、夫ダニエル・バーナード氏と性格の違いを理由に3月に離婚訴訟を提起した。元放射線腫瘍専門医だったバーナード氏は、裁判所に文書で「結婚期間中の豪華な上流層の生活方式を維持するため、毎月の手当てが必要だ」と主張した。結婚した後、同氏は仕事を辞め、Siaと医療事業を行った後、妻に経済的に頼ってきた。

裁判所の書類によると、Siaとバーナード氏は、22年12月に結婚し、1歳半になった息子がいる。プライベートジェットや休暇、高級ディナー、数人のスタッフなどの費用として、毎月40万ドル（約6058万円）以上を支出していた。バーナード氏は「私たちは生活費をチェックする必要がまったくなかった」と書いている。

バーナード氏は「Siaが主に結婚生活における稼ぎ手だったため、扶養費として月25万ドルを支援するのが正当だ」と主張した。同氏は「再び医師の仕事を始めようとしても、資格証を更新し、実習前に数年間の教育を履修し、いくつかの厳しい試験に合格しなければならない」と主張した。

Siaは97年に「OnlySee」でデビューし、「Chandelire」などで世界的に人気を集めた。14年に映画監督のエリック・アンダース・ラング氏と結婚し、16年に離婚。22年にダニエル・バーナード氏と結婚したが、3年で破局を迎えた。