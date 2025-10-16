¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¡¢¥«¥Ê¥ÀÁ°¼óÁê¤È¥è¥Ã¥È¤ÇÇ®¡¹¥Ç¡¼¥È¡©¡¡¥¥¹¾ìÌÌ¤â¡¡ÊÆ»ïÊó¤¸¤ë
ÊÆ²Î¼ê¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¡Ê40¡Ë¤¬¡¢º£Ç¯3·î¤ËÂàÇ¤¤·¤¿¥«¥Ê¥À¤ÎÁ°¼óÁê¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥È¥ë¥É¡¼»á¡Ê53¡Ë¤ÈÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥Ð¡¼¥Ð¥é²¤Î¥è¥Ã¥È¾å¤ÇÊú¤¹ç¤¤¡¢¥¥¹¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯6·î¤Ë±ÑÇÐÍ¥¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼¥à¤Èº§Ìó¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¥Ú¥ê¡¼¤Ï¡¢7·î¤Ë¥«¥Ê¥À¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥È¥ë¥É¡¼»á¤È¿©»ö¤¹¤ë»Ñ¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢Ç®°¦¤Î¤¦¤ï¤µ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÆ¥Ô¡¼¥×¥ë»ï¤Ï¥è¥Ã¥È¤Ç¤ÎÇ®¡¹¥Ç¡¼¥È¸½¾ì¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸ß¤¤¤Ë¤«¤Ê¤êÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2¿Í¤È¤âÆ¬¤¬ÎÉ¤¯¡¢¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤¬¹¥¤¡×¤À¤È2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿Í¤Ï²Æ¤ÎÈ¾¤Ðº¢¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ú¥ê¡¼¤ÏÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¥«¥Ê¥À¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¥È¥ë¥É¡¼»á¤È¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¾å¤¢¤Þ¤ê°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸ß¤¤¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢2023Ç¯8·î¤ËÌó18Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ë·ëº§À¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢ºÊ¥½¥Õ¥£¡¼¡¦¥°¥ì¥´¥ï¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÈÇË¶É¤·¤¿¥È¥ë¥É¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¸ø¿¦¤ä·ëº§¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢º£¤ÏµÙ²Ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¡×¤À¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ò¤È²Æ¤ÎÎø¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÃæÇ¯¤Î´íµ¡¤Î¸½¤ì¡×¤À¤ÈÉ½¸½¤·¡¢Ìî³°¥Õ¥§¥¹¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤·¤Æ¿¿·õ¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡áÀéºÐ¹áÆà»Ò¡Ë