「クセの強さに驚き!!」 堀琴音の祝勝会に用意されたケーキにはプライベート写真満載の衝撃！
国内メジャー「日本女子オープン」を制した堀琴音が自身のインスタグラムを更新。「同級生（２つ下もいる笑）に優勝のお祝いして頂きました」と嬉しそうに投稿した。
【写真】オフショットも満載 クセが強すぎるお祝いのケーキ【本人のInstagramより】
1枚目の写真に写るのは前列右から権藤可恋、堀、脇元華、後列右から木村彩子、安田彩乃、宮田成華、永峰咲希。全員が1995年から97年生まれ。「2つ下もいる」と言われた宮田も、今年の誕生日がくれば1つ違いだ。そして「ケーキのクセの強さに驚き!!笑笑 一生の想い出になりました」と堀をびっくりさせたケーキの写真も投稿。9つに分割されたケーキには様々な写真がプリントされていた。今回の優勝トロフィーを持った姿は右上。左上にはご主人との2ショット。中央下段は2021年にツアー初優勝を飾った「ニッポンハムレディスクラシック」、中央は22年に「Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント」で2勝目を挙げた時の懐かしい写真だ。さらに可愛らしく写ったプロフィール写真から、居眠りをしたり変顔をしたりする写真、そして学生時代のモノクロ写真まで集められていた。堀は「皆んなに祝って貰えて幸せ ありがとう」と感謝の言葉で投稿を締めくくった。そして「#ケーキが凄い」「#くせがつよい」「#クセあるほど愛情感じた」「#らぶ」と個性的すぎるケーキも素直に受け入れて喜んでいた。この投稿に、写真では隣に写る脇元が「私だけ指差してごめん。笑」、権藤は「私だけピースしてごめん。笑」とコメントすると、堀は笑いながら「気づかんかった」と返答。ファンからは「素敵な仲間に囲まれて最高の祝福」との声もあったが、多くは「プライベート写真満載なケーキをみせてくれる…こっちゃん!! 最高です」「やはり癖強いこっちゃんに合わせたんですね！」「左の真ん中、ツボ 高校生？」「左下の寝坊はあかんやろ！」などケーキに集中していた。
