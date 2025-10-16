“ののちゃん”村方乃々佳、“父＆母”と3ショット「かわいいファミリー」「ステキな写真」
“ののちゃん”の愛称で親しまれる歌手・子役の村方乃々佳（7）のインスタグラムが16日までに更新され、ミュージカル『SPY×FAMILY』で共演した“父”と“母”との3ショットを公開した。
【写真】「かわいいファミリー」“父＆母”との3ショットを披露した“ののちゃん”村方乃々佳
ののちゃんは現在、ミュージカル『SPY×FAMILY』にアーニャ役として出演中。『SPY×FAMILY』は、より良き世界のため日々、諜報任務に取り組む凄腕スパイのロイドが主人公で、特殊任務（ミッション）のために引き取った子ども・アーニャは超能力の持ち主、契約結婚を持ちかけた妻・ヨルは殺し屋で、ロイドは任務のために“かりそめの家族”をつくり、ミッションに挑むスパイアクションコメディー。
この日の投稿では、アーニャの父・ロイドを演じる木内健人と、妻・ヨルを演じる唯月ふうかとの3ショットを公開。舞台衣装に身を包んだ3人が、仲良く手をクロスさせハートを作っている。「アーニャ、ほーじゃーけのむすめでよかった〜」と劇中でのアーニャのセリフを添え、「ちちー!!ははー！」と仲むつまじい様子を披露した。
コメント欄には「かわいいファミリー」「ステキな写真」「フォージャー家の素敵な写真沢山見せてくれてありがとう！」「アーニャファミリー最高〜」「のんちゃんが舞台に登場した瞬間に涙が止まらなかったよ」といった感激のコメントが相次いでいる。
