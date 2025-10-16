59歳・RIKACO、温泉で自撮りショット「すっぴんべっぴんさん」「美しさにうっとり」
タレントのRIKACO（59）が14日、自身のインスタグラムを更新。温泉での自撮りショットを公開した。
【写真】「すっぴんべっぴんさん」温泉での自撮りショットを披露したRIKACO
RIKACOは「onsen #自分をいたわる時間 #大人女子」とコメントを添え、リラックスした表情で湯船につかる姿を自撮りショットで披露。「時には自分の心の声に素直になる 体と心を和らげる大事ね」とつづり、心身を癒やすひとときを伝えた。
ナチュラルな笑顔を見せたRIKACOに、コメント欄には「すっぴんべっぴんさん」「ツヤツヤ」「綺麗過ぎます」「鼻血出そう お綺麗ですね」「自然な…ありのままの…美しさにうっとり 心の美しさが醸し出てます」といった声が寄せられている。
