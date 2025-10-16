大島優子、第2子出産後も変わらぬスタイル 1ヶ月で戻った理由を明かす
俳優の大島優子（36）が16日、都内で行われた福井県ブランド米『いちほまれ』新CM発表会に登場した。今年5月に俳優の林遣都（34）との第2子出産を報告してから初公の場となり、純白ワンピース姿で変わらぬスタイルを披露した。
【写真】可愛すぎる⋯！最強の時短、ショートヘアで登場した大島優子
今回のCM撮影も産後だったというが、記者から体形維持について質問があると「体形が戻ったのは、子どもがだっこちゃんだったので、ひたすらずっとだっこしていたら1ヶ月くらいで体形が戻りました（笑）」とにっこり。
また、イベントにちなみ「子どもがいるからこそ考える食事についての悩み」について聞かれると、大島は「毎食なるべく違うものを出してあげたいなと思っているんですけど、レパートリーって決まってきてしまうので、とにかく引用しているのが世の中のママさんのインスタグラムです（笑）。SNSを駆使して、みなさんこうやっているんだと勉強して、いつものレパートリーに加えたりしていて。みなさんを参考にさせていただいています！」と世のママさんに感謝を語った。
大島は、21年7月29日に林との結婚を発表。23年1月に第1子誕生を発表し、今年5月27日に第2子誕生を報告している。
大島が出演する、ふくいブランド米推進協議会による新CMは、きょう16日より放送される。イベントにはお笑いコンビ・タイムマシーン3号（山本浩司、関太）も登場した。
【写真】可愛すぎる⋯！最強の時短、ショートヘアで登場した大島優子
今回のCM撮影も産後だったというが、記者から体形維持について質問があると「体形が戻ったのは、子どもがだっこちゃんだったので、ひたすらずっとだっこしていたら1ヶ月くらいで体形が戻りました（笑）」とにっこり。
大島は、21年7月29日に林との結婚を発表。23年1月に第1子誕生を発表し、今年5月27日に第2子誕生を報告している。
大島が出演する、ふくいブランド米推進協議会による新CMは、きょう16日より放送される。イベントにはお笑いコンビ・タイムマシーン3号（山本浩司、関太）も登場した。