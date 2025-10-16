万博ドイツ館のサーキュラーちゃん、大阪市内に一部“居住”へ 寄贈先にファン沸く「えー！めちゃめちゃ嬉しい」
ドイツ総総領事館が16日、公式Xを更新し、大阪・関西万博（13日閉幕）のドイツパビリオンで人気だった「サーキュラーちゃん」を、大阪市立科学館（大阪市北区中之島）に寄贈したことを明らかにした。
【写真】大阪市内に“居住”が決定したサーキュラーちゃん
「サーキュラーファンの皆さま」としてメッセージ。「#ドイツパビリオンのオーディオガイド#サーキュラーこのサーキュラーにはもう会えない…と思っていましたが、このたび大阪市立科学館@osaka_kagakukanに2体贈られました」と発表。
「#万博 のレガシーとして、あらためて皆さんにお会いできる日もそう遠くないかもしれません」と期待をもたせた。
大阪市立科学館広報のアカウントも同日、「 この度、ドイツパビリオンより、 大阪・関西万博で大人気だったサーキュラーが贈られました！大阪市立科学館でみなさんとお会いできる日が 近いかもしれません！ 詳細は決定次第、お知らせいたしますのでお楽しみに」と伝えた。
ファンからは「総領事館の皆様ありがとうございます」「えー！めちゃめちゃ嬉しいです！絶対会いに行きます」など、喜びの声が多数寄せられている。
