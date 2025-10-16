スヌーピーミュージアム、11月1日からクリスマス仕様に “スヌーピーだらけ”の巨大ツリー登場
東京都町田市の南町田グランベリーパークにある「スヌーピーミュージアム」は、11月1日から12月25日までの期間限定で、館内をクリスマス装飾で彩るイベント「ハッピー・クリスマス」を開催する。
【画像】クリスマスや冬の時期にぴったりなグッズが登場
今年のテーマは「スヌーピーだらけのクリスマス！」。高さ約3メートルのスヌーピーだらけのクリスマスツリーをはじめ、ウッドストックをモチーフにしたツリーなど、計4本のツリーが館内に登場する。また、約500体のスヌーピーに囲まれて写真撮影ができる「スヌーピー・ぬいぐるみウォール」や、ミュージアム横の「スヌーピー・ウィンドウ」もクリスマス仕様に一新される。
11月8日に、サンタクロースの衣装をまとったスヌーピーによるグリーティングも実施（前10：00〜10：30、正午〜後0：30）。エントランス前で来館者を迎える予定だ。
館内ショップ「BROWN’S STORE（ブラウンズストア）」では、「ハッピー・クリスマス」限定のオリジナルグッズを販売。自宅で楽しめるスヌーピーのクリスマスアイテムや、ギフトに適した商品が多数そろう。隣接する「PEANUTS Cafe」でも、イベントと連動した新メニューを展開する。詳細は公式サイトで後日発表される。
このほか、入館者全員に限定デザインの「ハッピー・クリスマス」ステッカー（全4種類、ランダム配布）をプレゼントする（なくなり次第配布終了）。
自分で作ることができる人気企画「スヌーピー缶バッジ」には、期間限定でクリスマスデザインが登場。6種のレギュラーデザインに加え、4種類の限定柄が加わる。費用は1個500円（税込）で、館内に設置された専用機械で制作できる。
同館では、「ハッピー・クリスマス」開催後も「もっとスヌーピーだらけに」をテーマに、今後も展示や体験を拡充していく。
