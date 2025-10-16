TOOBOE、TVアニメ『光が死んだ夏』エンディング主題歌「あなたはかいぶつ」アニメSpecial MVを公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TOOBOE「あなたはかいぶつ」のTVアニメ「光が死んだ夏」Special MVが公開された。

「あなたはかいぶつ」はTVアニメ「光が死んだ夏」のエンディング主題歌。TOOBOEが登場人物への赦しを与えるような一曲は、アニメを通して印象的にこの夏を彩った。

今回公開されたMVでは、TVアニメ「光が死んだ夏」のアニメ映像が、TOOBOE「あなたはかいぶつ」のために特別編集されている。第一期の全12話の中で葛藤し、変化していくよしきとヒカルの関係性に思いを馳せたくなる作品となった。

TOOBOEは、12月に対バンライブ「奇才」を開催。12月1日（月）に大阪BIGCATにて開催される大阪公演にはフレデリックを、12月15日(月)に東京LIQUIDROOMにて開催される東京公演にはシンガーズハイをそれぞれ招き、一夜限りのスペシャルな対バンライブを行う。

さらに11月28日（金）には東京 キネマ倶楽部にて「TOOBOE FC LIVE 2025〜THANK YOU〜」を開催。チケットはTOOBOEファンクラブ“INUGOYA”にて先行受付中となっている。

●配信情報TOOBOE「あなたはかいぶつ」配信リンクはこちらhttps://tooboe.lnk.to/youaremymonster

●ライブ情報

「対バンライブ「奇才」」

大阪公演：2025年12月1日(月)＠BIGCAT

open 17:30 / start18:30

GUEST：フレデリック

東京公演：2025年12月15日(月)＠LIQUIDROOM

open 17:30 / start18:30

GUEST：シンガーズハイ

料金：スタンディング \6,000 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

「TOOBOE FC LIVE 2025〜THANK YOU〜」

2025年11月28日(金)＠キネマ倶楽部

open 18:15 / start 19:00

料金：スタンディング \5,500 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

INUGOYA先行

https://t.co/Oo9wUJOF2Z

●作品情報

TVアニメ『光が死んだ夏』

配信情報

Netflix

https://www.netflix.com/jp/title/81948057?s=i&trkid=0&vlang=ja

ABEMA

https://abema.go.link/bICAh

【キャスト】

辻中佳紀：小林千晃

ヒカル：梅田修一朗

田中：小林親弘

暮林理恵：小若和郁那

山岸朝子：花守ゆみり

巻ゆうた：中島ヨシキ

田所結希：若山詩音

【スタッフ】

原作：モクモクれん（KADOKAWA「ヤングエースUP」連載）

監督・シリーズ構成：竹下良平

キャラクターデザイン・総作画監督：高橋裕一

ドロドロアニメーター：平岡政展

プロップデザイン：應地隆之介

サブキャラクターデザイン：渡辺舞、西願宏子、長澤翔子

美術設定：多田周平、高橋武之、曽野由大

美術監督：本田こうへい

色彩設計：中野尚美

色彩設計補佐：越田侑子

3D監督：中野祥典

撮影監督：前田智大

2Dデザイン：永良雄亮、津江優里

編集：木村佳史子

音響演出：笠松広司

音響制作：dugout

音楽：梅林太郎

オープニング主題歌「再会」Vaundy

エンディング主題歌：「あなたはかいぶつ」TOOBOE

アニメーション制作：CygamesPictures

(C)モクモクれん／KADOKAWA・「光が死んだ夏」製作委員会

TVアニメ『光が死んだ夏』公式サイト

https://hikanatsu-anime.com/

TOOBOEオフィシャルサイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/tooboe/