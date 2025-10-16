今日16日の午後の関東は雨の範囲が広がり、北部を中心に本降りの雨になる所も。いま雨が降っていなくても、これからお出かけされる方は雨具のご用意を。

今日16日(木)も関東はスッキリしない空に

今日16日(木)は前線が西から近づき、この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいます。午前中の関東地方は雲に覆われて、栃木県や茨城県を中心に所々で弱い雨が降っています。

雨の影響で気温の上がり方は鈍く、20℃に届いていない所がほとんどです。





午後は雨の範囲が広がるため、いま雨が降っていなくてもこれからお出かけされる方は雨具をお持ちください。

今日16日(木)の午後は関東の北部を中心に本降りの雨の所も

16日午後の関東は雨の降る所が多くなり、夕方以降は北部を中心に本降りの雨になるでしょう。東京都心など南部も断続的に雨雲がかかりそうです。午前中と同じように長く降り続く雨ではありませんが、短い時間でザっと強まることがある見通しです。千葉県や茨城県など海沿いの地域では、局地的に雷が鳴る可能性もあります。落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意が必要です。雷の音が聞こえたり、黒い雲が近づいてきた際は、建物内に移動するなど安全な場所に避難してください。雨の降りやすい状態は今夜いっぱい続く見込みです。

日中の最高気温は20℃前後の所が多く、午後も気温は横ばいで経過するでしょう。昼間も上着が必要な肌寒さが続きそうです。



また先日、台風の被害に遭った伊豆諸島も大気の状態が不安定で、夕方にかけては広い範囲で雨が降るでしょう。雷雨や強い雨が降るおそれもあります。復旧作業中の落雷などにご注意ください。