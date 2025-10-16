日本ハムは１６日、「ａｎａｎ ＡＷＡＲＤ ２０２５」において、「アスリート部門」を受賞したと発表した。

３月２６日発売号スペシャルエディションで、プロ野球球団初の表紙を飾り、松本剛、伊藤、山崎、水谷、田宮のカバーには、情報解禁時から予約が殺到し、発売後４日で完売した。その後異例の重版となり、さらなる快挙を成し遂げた。

田宮は「初めて雑誌ａｎａｎの撮影に参加させていただき、光栄でしたし、このような賞までいただき大変うれしいです」。水谷は「最初は恥ずかしさもありましたが、（撮影の）世界に入りきらないといいものは作れないと思ったので、モデルになりきって撮影に臨みました。本当にいい経験させていただきました」とコメントした。

株式会社マガジンハウスは受賞理由を、「変化や挑戦を柔軟に受け入れて、選手そしてスタッフ全員が“大航海”を体現する活躍を見せる日本ハム。チャレンジャーとして誰よりも野球を愉（たの）しみ、ファンを愉しませる皆さまに、『ａｎａｎ ＡＷＡＲＤアスリート部門賞』をお贈りしたいと思います」と説明した。