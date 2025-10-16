現在Ｊ１リーグ４位の神戸が１６日、神戸市内で非公開で練習を行った。１７日に控えるのは、１位の鹿島との一戦（ノエスタ）。大一番を前にＦＷ大迫勇也がオンライン取材に応じ、「自分たちがやるべきことをしっかりと整理して臨みたい」と、冷静に意気込んだ。

まさに、のるかそるかの戦いだ。前節、浦和相手に７試合ぶりの黒星（０●１）を喫し、自身も前半だけで交代。試合前日にアクシデントがあったことを明かし、「大事をとったという感じで、申し訳ないんですけどＰＫの時に伝えた。あそこでやめることができたので、軽くで済んだ」と、鹿島戦への影響は最小限に抑えることができた。

迎える鹿島との対決。残り５試合で勝ち点５差の首位を追う神戸にとって、間違いなく落とせない試合になる。鹿島はＦＷレオセアラ、ＦＷ鈴木優磨を筆頭に、タレントもそろい、得点総数リーグ３位で、失点総数は神戸と並んでリーグ２番目に少ない。大迫も２００９年に鹿島でプロキャリアをスタートさせ、初年度から２２試合３得点。史上初の３連覇（２００７〜０９）を経験した。１９歳だった当時を「右も左も分かってなくてただがむしゃらにやっていた。本当に先輩たちに引っ張ってもらっていた」と回想。３５歳になり、巡ってきた２度目の偉業達成のチャンスに「３連覇、というよりも１回目の優勝、２連覇の時に何をすればチームとして結果が出るということは若い選手、中堅の選手も覚えたと思う。まずそれをあしたの試合で出すことが大事」と、腰を据えて答えた。

日本代表でも歴代９位タイの２５得点を決めているストライカーだ。百戦錬磨の勝負強さは、輝き続けている。今季は６得点を４試合で決めているが、決勝点はそのうち３試合。ここ一番で求められる求められるエースの仕事。鹿島戦へは「ゴールに絡むプレーを見せたい。なにしろホームなので、サポーターの皆さんがいい雰囲気を作ってくれると思う。その後押しを受けながら戦いたい」と、気合を入れた。

何も変わったことはしない。今季、神戸にしかないのは直近２季を連覇した経験値。ビッグゲームだからこそ、「際」の勝負にも大事になる。「日頃の積み重ね。いろんな経験を得ていると思うので、それをあしたピッチで表現できるかどうか」とシンプルだ。「ホームですし、しっかりとプライドを持って戦いたい」。逆転優勝へ向け、道をこじ開ける。