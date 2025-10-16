夫が過去の恋愛を引きずっていたら、嫉妬よりも嫌悪感を抱いてしまいますよね。しかもその相手と不倫関係になってしまったら、許すことはできないでしょう。今回は、元カノと不倫した夫に妻の怒りが爆発した話をご紹介いたします。

人生を狂わされた怒り

「夫の不倫相手は、私と出会う直前まで付き合っていた元カノでした。その人とは結婚も考えるくらい本気で付き合ってたけど、親の反対や若かったこともあり、別れることになったそう。私と結婚して数年後、仕事で再会した2人は嫌いになって別れたわけじゃないから、再び男女の仲になってしまったようです。そして私と離婚して、元カノと一緒になりたいんですって。

こんなバカげた惚気話を話す夫が気持ち悪すぎて『あんたたちの痴話喧嘩に巻き込まれたってこと？』『人の人生なんだと思ってんのよ！』と怒鳴って家を出ました。それから数年後、風の噂では2人は結婚したらしいけど、3年ほどで離婚することになったみたいです」（体験者：40代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 元カノと不倫されるのは、妻にとっては屈辱的な気持ちになりますよね。ドラマチックな恋に酔いしれていたのかもしれませんが、妻を傷つけておいて幸せになれるわけがないでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。