1½µ´Ö¤Ç¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ÄŽ¢ÈòÆñ½êŽ£À¸³è¤Î¸·¤·¤¤¼ÂÂÖ
ÈòÆñ½ê¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¡Ö¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§CHAI¡¿PIXTA¡Ë
ÃÏ¿Ì¤ä¿å³²¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³ºÒ³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ºÝ¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÈòÆñ½ê¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÈïºÒ¤·¤Æ¤â¡¢²È¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ØºßÂðÈòÆñ¡Ù¤¬°ìÈÖ¡×¤À¤È¸ì¤ëËÉºÒ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î±ÊÅÄ¹¨ÏÂ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÈòÆñ½ê¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï¡¢³°Éô¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¶ìÏ«¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÊÅÄ»á¤¬¡ÖÈó¾ï»þ¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¡×¤È´¶¤¸¤¿ÈòÆñ½êÀ¸³è¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ±»á¤ÎÃø½ñ¡ØËÉºÒ¤Î¥×¥í¤¬¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÉºÒË¡¤ò1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
²È¤¬Ìµ»ö¤Ê¤é¡ÖºßÂðÈòÆñÀ¸³è¡×¤¬¥Ù¥¹¥È
Q. ÃÏ¿Ì¤Î¤¢¤È¤ËºÇ½é¤ËÉüµì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡©
¡ÅÅµ¤
¢¥¬¥¹
£¿åÆ»
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¡ÅÅµ¤¡×¤Ç¤¹¡£ÈïºÒ¤·¤Æ¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤â¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÉüµì¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¾ì¹ç¡¢Éüµì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÅÅµ¤¡×¢ª¡Ö¥¬¥¹¡×¢ª¡Ö¿åÆ»¡×¤Î½ç¤Ç¤¹¡£
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢Ìó8Æü¤ÇÅÅÎÏ¤Ï94¡ó¤¬Éüµì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¤ÎÉüµì¤Ë¤ÏÌó40Æü¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹¤ÎÉüµì¤Ë¤ÏÌó60Æü¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¿åÆ»¤ÎÉüµì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï6¥«·î°Ê¾å¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈïºÒ¤·¤Æ¤â¡¢²È¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖºßÂðÈòÆñ¡×¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÊë¤é¤»¤Þ¤¹¡£
ÈòÆñÀ¸³è¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±Æü¾ïÀ¸³è¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñ¤ÏÍ×ÇÛÎ¸¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤ò¡ÖÊ¡»ãÈòÆñ½ê¡×¤È¤·¤Æ³«Àß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤ê¤ËÊ¡»ãÈòÆñ½ê¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÍ×ÇÛÎ¸¼Ô¤¬Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Í×ÇÛÎ¸¼Ô¤¬¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤À¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Âð¤ÇÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¤Î¡ÖÄ´Ã£¡×¤È¡ÖÊÝÂ¸ÊýË¡¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯
¤µ¤Æ¡¢¿åÆ»¤ÎÉüµì¤ÏºÇ¸å¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç²þ¤á¤ÆºßÂðÈòÆñÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¿åÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥È¥¤¥ì¤òÎ®¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²¼ÁØ³¬¤Î²È¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤ÎµÕÎ®¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾åÁØ³¬¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤é¤º¤ËÎ®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²¼ÁØ³¬¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç²¼¿å¤¬µÕÎ®¤·¤ÆÊØ´ï¤«¤é±øÊª¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÊØ´ï¤«¤é¶õµ¤¤¬¥Ý¥³¥Ý¥³½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¿å¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢µÕÎ®¤Ï¶á¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æó½Å¤Ë¤·¤¿45l¤Î¥Ý¥êÂÞ¤ÎÃæ¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¸ý¤òÇû¤ê¡¢¤½¤ì¤ÇÊØ´ï¤ò¤Õ¤µ¤®¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¿åÇ¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËµÕÎ®¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤â¡¢¿åÇ¹¤Ç±þµÞ½èÃÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤ÆÂÐºö¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼¡¤ÎÁí²ñ¤ÇÄó°Æ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃÇ¿å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢1¡Á3¥«·î¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈ¾Ç¯¤âÂ³¤¯¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¿åÆ»¤ÏÉüµì¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£À¸³èÍÑ¿å¤ÏÀáÌó¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿åÊ¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê°û¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð·ò¹¯¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
ÃÇ¿å¤È¤ÎÀï¤¤¤ÏÄ¹´üÀï¤Ç¤¹¤«¤é¡¢È÷Ãß¤·¤Æ¤¤¤¿¿å¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°û¤ß¿å¤ÎÄ´Ã£¤ÈÊÝÂ¸¤ÎÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µë¿å¼Ö¤äµë¿åµòÅÀ¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¿å¤ò±¿¤Ö¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¿¥ó¥¯¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ð¥±¥Ä¤äÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤ËÂç¤¤Ê¥Ý¥êÂÞ¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢À¶·é¤ÊÍÆ´ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç¡¢Âæ¼Ö¤ä¥¥ã¥ê¡¼¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤»¤ì¤Ð¡¢½Å¤¤¿å¤â³Ú¤Ë±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¾æÉ×¤Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë¿å¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ý¥êÂÞ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾æÉ×¤Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¤ò»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÀÎ¡¢Ì¼¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¿å¤ò±¿¤Ö¼Â¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥êÂÞ¤Ë20l¤°¤é¤¤¤Î¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Ì¼¤Î»Ò¤É¤âÍÑ¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ç±¿¤Ü¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ó¥ê¥Ã¤ÈÇË¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾æÉ×¤ÊÅÐ»³ÍÑ¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬°ìÈÖ¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤ê¤Ë20l¤°¤é¤¤¤Î¿å¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÍÆ´ï¤Î¤¢¤ë²È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ý¥êÂÞ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¡¢¸ý¤ò¤Û¤É¤¯¤È¡¢¿å¤ÏÁ´Éô¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥êÂÞ¤«¤é¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿åÉÓ¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥±¥Ä¤äÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤ËÆþ¤ì¤¿¿åÂÞ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«Âð¤Î¿åÉÓ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥Ð¥±¥Ä¤è¤ê¤âÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÍÆÎÌ¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Î³¸¤òÆâÂ¦¤ËÀÞ¤ê¶Ê¤²¤ì¤Ð¡¢¶¯ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¿åÉÓ¤«¤é¡¢·×ÎÌ¥«¥Ã¥×¤ä¥Ü¥¦¥ë¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ°Ü¤·ÂØ¤¨¤Æ¡¢¿å¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤¿Ãæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¡×¤Î¹©É×¤Ç¤¹¡£
°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÈòÆñ½êÀ¸³è¤Î¼ÂÂÖ¡×¤Ï
¼«Âð¤ÇÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈòÆñ½ê¤·¤«ÁªÂò»è¤Î¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãå¤Î¿ÈÃå¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤ÈÈòÆñ½ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡Ö»ý¤Á½Ð¤·ÂÞ¡×¤ËÆþ¤ì¡¢¸¼´Ø¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ý¤Á½Ð¤·ÂÞ¤Ï¡¢ËÉ¿å¤Ç¡¢Î¾¼ê¤Î¶õ¤¯¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÈòÆñ½ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤Êª¤Ï¡¢·ÈÂÓ¥È¥¤¥ì¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤ÊËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤È¡¢Ìó3ÆüÊ¬¤Î¿å¤ä¿©ÎÁ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¼ªÀò¤ä¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤È½õ¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÈòÆñ½êÀ¸³è¤Ï³Ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¡¢È¯ºÒÄ¾¸å¤«¤é¿©»ö¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Ãº¿å²½Êª¤ÎÂ¿¤¤¿©»ö¤Î¤»¤¤¤ÇÊØÈë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈòÆñ½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Êª»ö¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î³±¤ä¤¤¤Ó¤¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥¤¥ì¤«¤é¤Ò¤É¤¤½¤¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÌ²¤Ë¤â¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦À¸³è¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯¤È¡¢ÈïºÒ¼ÔÆ±»Î¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èó¾ï»þ¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢½õ¤±¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¤¤¤ä¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤À¤ó¤À¤óÈèÊÀ¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ï¤±¸ý¤È¤·¤Æ¡¢Ë½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤ê¡¢Ë½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½÷À¤Ï¥È¥¤¥ì¤Ë1¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
»ä¤Î¼èºà¤Ç¤Ï1½µ´Ö¤Ç¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Êª¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤¬µ¯¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤ÇëÚ¤¤¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£ÅðÆñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶Ã¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀÈÈºá¤âÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤¬Ìë¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¡¢1¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡Ìë¤ÏÉ¬¤ºÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¡¢É¬¤º¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ãë´Ö¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤º¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÀº¿ÀÅª¤ËÍî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë»ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡Ö¤¤¤¤½¬´·¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÄ«¤Î¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡×¤ä¡Ö»¶Êâ¡×¡¢¡Ö¼ê·Ý¡×¤Ê¤É¤Î¼ñÌ£¤Î¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈòÆñ½ê¤Î¡Ö±¿±Ä¤Î¼êÅÁ¤¤¡×¤Ê¤É¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡Ö¤¤¤¤½¬´·¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸³è¤¬µ¬Â§Àµ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·¤Ç¤â½á¤¤¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ÈÂÎ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤´¤¯´ÊÃ±¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð°§»¢¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Âç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Ä¹¤¤ÈòÆñ½êÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤È³Ú¤·¤¯²ñÏÃ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¡×¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¤äÓÏ¹¥ÉÊ¤ò»ý¤Á½Ð¤·ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¤«¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ä¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡¢ÅÅµ¤¤ò»È¤ï¤º¤ËÍ·¤Ù¤ë¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¡¢¤¼¤Ò¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤é¡©¡×¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê±ÊÅÄ ¹¨ÏÂ ¡§ ËÉºÒ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢NPOË¡¿Í¥×¥é¥¹¡¦¥¢¡¼¥ÄÍý»öÄ¹¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥»¥ó¥¿¡¼¿À¸Í¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡Ë