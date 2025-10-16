じゃがいもとキムチのチヂミ（料理・小林まさみ、撮影・郄杉 純）


【写真を見る】サクサク＆ホクホク! おやつ感覚でおいしい「じゃがいもチヂミ」／韓国料理でひとりごはん

煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。

そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。

■じゃがいもとキムチのチヂミ

カリッ＆もっちり、2つの食感を楽しんで

1人分　393kcal

塩分　1.3g

材料（2〜3人分）

じゃがいも…大1個（約200g）

豚バラ薄切り肉…100g

にら…1/2わ（約50g）

白菜キムチ（カットタイプ）…100g

＜生地＞

小麦粉…1/2カップ

溶き卵…1個分

白すりごま、砂糖、しょうゆ…各大さじ1/2

水…120ml

小麦粉

ごま油

作り方

1　ボウルに生地の小麦粉以外の材料を入れてよく混ぜ、小麦粉をふり入れて混ぜる。にらは5cm長さに切り、キムチとともに生地に加えて混ぜる。

2　じゃがいもはスライサーで薄い輪切りにし、別のボウルに入れて小麦粉大1・1/2をまぶす。豚肉は長さを半分に切る。

3　フライパンにごま油大2を強めの中火で熱し、火を止めてじゃがいもを敷き詰める。1の生地を流し入れ、豚肉を広げてのせる。

4　再び強めの中火で熱し、焼き色がつくまで約4分焼き、上下を返す。中火にし、フライ返しで時々押さえながら、焼き色がつくまで3〜4分焼く。食べやすく切って器に盛る。

料理／小林まさみ、撮影／郄杉 純

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』