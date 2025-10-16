カリッ＆もっちり！ ふたつの食感を楽しめる「じゃがいもとキムチのチヂミ」
【写真を見る】サクサク＆ホクホク! おやつ感覚でおいしい「じゃがいもチヂミ」／韓国料理でひとりごはん
煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。
そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。
カリッ＆もっちり、2つの食感を楽しんで
1人分 393kcal
塩分 1.3g
材料（2〜3人分）
じゃがいも…大1個（約200g）
豚バラ薄切り肉…100g
にら…1/2わ（約50g）
白菜キムチ（カットタイプ）…100g
＜生地＞
小麦粉…1/2カップ
溶き卵…1個分
白すりごま、砂糖、しょうゆ…各大さじ1/2
水…120ml
小麦粉
ごま油
作り方
1 ボウルに生地の小麦粉以外の材料を入れてよく混ぜ、小麦粉をふり入れて混ぜる。にらは5cm長さに切り、キムチとともに生地に加えて混ぜる。
2 じゃがいもはスライサーで薄い輪切りにし、別のボウルに入れて小麦粉大1・1/2をまぶす。豚肉は長さを半分に切る。
3 フライパンにごま油大2を強めの中火で熱し、火を止めてじゃがいもを敷き詰める。1の生地を流し入れ、豚肉を広げてのせる。
4 再び強めの中火で熱し、焼き色がつくまで約4分焼き、上下を返す。中火にし、フライ返しで時々押さえながら、焼き色がつくまで3〜4分焼く。食べやすく切って器に盛る。
料理／小林まさみ、撮影／郄杉 純
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』